Рейтинг IMDb: 7
Тростниковые жабы: Оккупация

Cane Toads: The Conquest 18+
О фильме

Люди снова и снова допускают глупости, борясь с природой.

Ядовитые тростниковые жабы были завезены в Австралию в 1935 году для борьбы с жуками, разорявшими сахарные плантации. С тех пор жабы размножились так, что стали представлять угрозу всей экосистеме страны (особенно от них страдают крокодилы и собаки динго).

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 26 января 2010
Дата выхода
14 октября 2010 Россия Каравелла-DDC
14 октября 2010 Беларусь
14 октября 2010 Казахстан
26 января 2010 США
14 октября 2010 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $61 450
Производство Participant Media, Discovery Studios, Screen Australia
Другие названия
Cane Toads: The Conquest, Cane Toads: The Conquest 3D, Тростниковые жабы. Оккупация
Режиссер
Марк Льюис
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4

7.4
14 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
