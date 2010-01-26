Люди снова и снова допускают глупости, борясь с природой.

Ядовитые тростниковые жабы были завезены в Австралию в 1935 году для борьбы с жуками, разорявшими сахарные плантации. С тех пор жабы размножились так, что стали представлять угрозу всей экосистеме страны (особенно от них страдают крокодилы и собаки динго).