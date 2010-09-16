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Постер фильма Детям до 16...
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Детям до 16...

Detyam do 16... 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кир, Лея, Даша, Макс — еще студенты. У них все — впервые. Первые слова любви, первый секс, первые совместные мечты, первые ошибки, первые разочарования и первые открытия.
Детям до 16... - трейлер
Детям до 16...  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 16 сентября 2010
Дата выхода
16 сентября 2010 Россия Наше кино 16+
16 сентября 2010 Беларусь
16 сентября 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
16 сентября 2010 Украина
Сборы в мире $975 201
Производство Красная Стрела
Другие названия
Detyam do 16..., 16'dan Küçük Çocuklar, Children Under 16, Skipped Parts, Детям до 16..., Дітям до 16...
Режиссер
Андрей Кавун
Андрей Кавун
В ролях
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Дмитрий Кубасов
Дмитрий Кубасов
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Родион Долгирев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 25 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1960 В жанре «мелодрама»  243 В фильмах России  202
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Детям до 16... - трейлер
Детям до 16... Трейлер
Детям до 16... - duende - осенняя песня
Детям до 16... Duende - осенняя песня
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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