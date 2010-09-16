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Детям до 16...
Детям до 16...
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18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
О фильме
Кир, Лея, Даша, Макс — еще студенты. У них все — впервые. Первые слова любви, первый секс, первые совместные мечты, первые ошибки, первые разочарования и первые открытия.
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Детям до 16...
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
16 сентября 2010
Дата выхода
16 сентября 2010
Россия
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11 ноября 2010
США
16 сентября 2010
Украина
Сборы в мире
$975 201
Производство
Красная Стрела
Другие названия
Detyam do 16..., 16'dan Küçük Çocuklar, Children Under 16, Skipped Parts, Детям до 16..., Дітям до 16...
Режиссер
Андрей Кавун
В ролях
Лянка Грыу
Анна Старшенбаум
Дмитрий Кубасов
Павел Прилучный
Родион Долгирев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
25
голосов
6.3
IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге
1960
В жанре «мелодрама»
243
В фильмах России
202
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Трейлеры фильма
Все трейлеры
Детям до 16...
Трейлер
1
0
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0
0
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