Одинокий мужчина, 2009

Британец Джордж Фалконер, профессор английского языка в колледже Лос-Анджелеса, с трудом справляется с жизнью. Джим, бывший его партнером в течение шестнадцати лет, погиб в автокатастрофе восемью месяцами ранее. Семья Джима не позволила Джорджу присутствовать на похоронах. В этот день Джордж решает навести порядок в своих делах, прежде чем совершить самоубийство. Он проводит этот день с разными людьми, которые по-разному реагируют на его печаль. Это испанский иммигрант Карлос, лучший друг Джорджа Чарли, его лучший друг, которого он знал по Англии, и Кенни Портер, студент Джорджа, который долгое время добивается его внимания…