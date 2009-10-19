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Одинокий мужчина Одинокий мужчина
Киноафиша Фильмы Одинокий мужчина
A Single Man

Одинокий мужчина, 2009

2009 / США
7.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Британец Джордж Фалконер, профессор английского языка в колледже Лос-Анджелеса, с трудом справляется с жизнью. Джим, бывший его партнером в течение шестнадцати лет, погиб в автокатастрофе восемью месяцами ранее. Семья Джима не позволила  Джорджу присутствовать на похоронах. В этот день Джордж решает навести порядок в своих делах, прежде чем совершить самоубийство. Он проводит этот день с разными людьми, которые по-разному реагируют на его печаль. Это испанский иммигрант Карлос, лучший друг Джорджа Чарли, его лучший друг, которого он знал по Англии, и Кенни Портер, студент Джорджа, который долгое время добивается его внимания…

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Том Форд, известнейший модельер и дизайнер, долгое время работавший с Gucci и владеющий собственным именным брендом. Будучи финансовым магнатом, Форд сам профинансировал этот фильм. 
  • В речи Колина Ферта на получение премии BAFTA была отдельная благодарность его холодильнику. Ферт объяснил, что сначала решил отказаться от роли, и уже написал письмо с отказом Тому Форду. Затем к актеру пришел человек, который должен был починить его холодильник, и за время ремонта Ферт много размышлял и передумал.

Лос-Анджелес, 1962 год. Джордж, британский профессор, преподаватель колледжа, тяжело переживает смерть своего любовника. Справиться с горем ему помогают старая знакомая Шарлотта и один из студентов.

7.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 18 февраля 2010
Премьера в мире 19 октября 2009
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Том Форд
Том Форд
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Николас Холт
Николас Холт
Все актеры и съемочная группа
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Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Постер фильма Одинокий мужчина 2 постера
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучшая мужская роль
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Одинокий мужчина
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Аскет, 06/05/2010 - 00:41:56):Где бы ее раздобыть(музыку)?Аскет, а вы как минимум в нашей всеобщей Контактовской сети этой музыки с лихвой… Читать дальше…
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