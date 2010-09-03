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Somewhere

Где-то, 2010

2010 / США
6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Голливудский актер Джонни Марко, проживающий в своем любимом роскошном отеле, на самом деле живет через силу. Выпивка, вечеринки и женщины в перерывах между работой скрывают ползучую скуку. Неожиданно героя навещает его 11-летняя дочь Клео. Пребывание Клео поначалу мало меняет его образ жизни, но постепенно у Джонни возникают отеческие эмоции, которые заставляют его переоценить свою «успешную» жизнь. Однако скоро Клео должна уехать в лагерь, а его образ жизни – вернуться на круги своя. Но станет ли герой смириться со своей участью? 

  • Стивен Дорфф и Эль Фаннинг провели много времени вместе перед съемками, чтобы наладить отношения отца и дочери. Иногда Дорфф даже забирал Фаннинг из школы. 
  • Некоторые диалоги были импровизированы актерами, в частности, вещи, сказанные Сэмми Клео. Это было сделано для того, чтобы вызвать неподдельное удивление у Фаннинг. Фактически, сыгравший Сэмми Крис Понтиус был выбран специально за его навыки импровизации, а также за его хорошие отношения с детьми.
  • За первые 15 минут фильма герои не произносят ни одной реплики. 
  • Стивен Дорфф решил действительно жить в отеле Шато Мармон на протяжении всего съемочного периода, чтобы полностью погрузиться в своего персонажа.

Вероятно, когда-то вы видели его в таблоидах… Но теперь Джонни снимается мало, все свое время он проводит в легендарном голливудском отеле Шато Мормон. Он обожает гонять на своем Феррари, его окружают толпы девиц, а вечными его спутниками стали «колеса». Джонни движется по жизни как во сне. В общем, ему хорошо. Все меняется, когда неожиданно к нему в отель приезжает его 11-летняя дочь Клео. Теперь Джонни вынужден задаться вопросом, который когда-нибудь встает перед каждым: в чем смысл нашей жизни?

6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 ноября 2010
Премьера в мире 3 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
София Коппола
София Коппола
В ролях
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Александр Невский
Александр Невский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Где-то 4 постера
Венецианский кинофестиваль «Золотой лев»
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Тома 2 апреля 2015, 12:51
А я вот все думала и пластмассово-силиконовые близняшки-блондиноки-барби были когда-то маленькими девочками... И если тебе пофиг хотя бы одна такая… Читать дальше…
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Удовольствие от фильма можно сравнить разве что с удовольствием от поедания холодных спагетти - приходится себя заставлять. Потом может в памяти… Читать дальше…
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