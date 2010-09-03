Где-то, 2010

Вероятно, когда-то вы видели его в таблоидах… Но теперь Джонни снимается мало, все свое время он проводит в легендарном голливудском отеле Шато Мормон. Он обожает гонять на своем Феррари, его окружают толпы девиц, а вечными его спутниками стали «колеса». Джонни движется по жизни как во сне. В общем, ему хорошо. Все меняется, когда неожиданно к нему в отель приезжает его 11-летняя дочь Клео. Теперь Джонни вынужден задаться вопросом, который когда-нибудь встает перед каждым: в чем смысл нашей жизни?