Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выход через сувенирную лавку Выход через сувенирную лавку
Киноафиша Фильмы Выход через сувенирную лавку
Exit Through the Gift Shop

Выход через сувенирную лавку, 2010

2010 / США / Великобритания
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Это история о том, как эксцентричный французский лавочник и режиссер-любитель пытается найти знаменитого художника Бэнкси и подружиться с ним, но тот поворачивает камеру к ее владельцу. В фильме есть кадры, на которых Бэнкси, Шепард Фейри, Инвейдер и многие другие из самых печально известных художников-граффити в мире работают, творят и пытаются оставаться сами собой в эпоху потребления. 

  • Премьера фильма состоялась в Великобритании в заброшенном железнодорожном тоннеле под лондонским вокзалом Ватерлоо, в районе, посвященном граффити и уличному искусству. Билеты на мероприятие были раскуплены за минуту. Специально по случаю на земле была нарисована ведущая к тоннелю красная ковровая дорожка, а всем зрителям были вручены банки с краской, когда они покидали кинотеатр.
  • Команде монтажеров фильма пришлось просмотреть более 10 000 часов кассет отснятого материала мистера Брейнвоша только для того, чтобы получить несколько минут, пригодных для использования в финальной версии фильма. 
  • Сам Бэнкси утверждал, что провел почти год, снова и снова просматривая кадры вандалов и художников граффити, окрашивающих стены распылителями. 
  • Рецензент Times Жаннетт Катсулас придумала термин для фильма: пранкьюментари. 
  • Продолжительность фильма составляет 87 минут, однако отснятого материала было в десятки раз больше. Достаточно сказать, что редакторам потребовалось больше года, чтобы отсмотреть все видеоматериалы и выбрать лучшие фрагменты. 
  • “Выход через сувенирную лавку” получил номинацию на “Оскар” в категории “Лучший документальный фильм”.

Премьерный показ первого фильма всемирно известного граффитчика Бэнкси "Выход через сувенирную лавку" произвел фурор на кинофестивале "Сандэнс". Работы этого художника знают во всем мире: их можно увидеть и на стенах разрушенного ураганом Нового Орлеана, и на разделительном барьере на Западном берегу реки Иордан. Бэнкси старательно скрывает свою личность, чтобы избежать преследований, и до последнего времени отклонял любые предложения о съемках.

"Выход через сувенирную лавку" рассказывает невероятную, но правдивую историю о том, как эксцентричный буржуа французского происхождения, проживающий в Лос-Анджелесе, превратившись в кинодокументалиста, попытался отыскать Бэнкси и сдружиться с ним. Но тот лишь развернул камеру на ее владельца - и результат оказался великолепен. В фильме содержатся эксклюзивные кадры, показывающие Бэнкси, Шепарда Фейри, Space Invader и других всемирно известных граффитчиков за работой, а также интервью с ними.

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 13 мая 2010
Премьера в мире 24 января 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Бэнкси
В ролях
Рис Иванс
Рис Иванс
Бэнкси
Шепард Фейри
Тьерри Гетта
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выход через сувенирную лавку 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мало не бывает — топ фильмов и сериалов о любви к покупкам, которые можно посмотреть в «Черную пятницу» В США традиция «Черной пятницы» существует с 1950-х годов, а к нам пришла недавно. За океаном акция начинается на следующий день после Дня Благодарения, но компании превращают три дня скидок в неделю или месяц распродажи. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION подобрали 7 увлекательных фильмов и сериалов о вещах, которые стоит посмотреть в преддверии черной пятницы.  
Написать
24 ноября 2021 10:30
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши