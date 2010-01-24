Выход через сувенирную лавку, 2010

Премьерный показ первого фильма всемирно известного граффитчика Бэнкси "Выход через сувенирную лавку" произвел фурор на кинофестивале "Сандэнс". Работы этого художника знают во всем мире: их можно увидеть и на стенах разрушенного ураганом Нового Орлеана, и на разделительном барьере на Западном берегу реки Иордан. Бэнкси старательно скрывает свою личность, чтобы избежать преследований, и до последнего времени отклонял любые предложения о съемках.

"Выход через сувенирную лавку" рассказывает невероятную, но правдивую историю о том, как эксцентричный буржуа французского происхождения, проживающий в Лос-Анджелесе, превратившись в кинодокументалиста, попытался отыскать Бэнкси и сдружиться с ним. Но тот лишь развернул камеру на ее владельца - и результат оказался великолепен. В фильме содержатся эксклюзивные кадры, показывающие Бэнкси, Шепарда Фейри, Space Invader и других всемирно известных граффитчиков за работой, а также интервью с ними.