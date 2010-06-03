Основное действие фильма разворачивается в 1980-е годы. В одной из советских школ учится мальчик по имени Валерка - с первого взгляда ничем не примечательный, но одноклассники знают, что у него аутизм. Дня не проходит, чтобы задиристые мальчишки не устроили для тихого и замкнутого сверстника какую-нибудь каверзу. Не отстает от одноклассников и Алеша Пономарев. Однажды, когда Валерка приносит с собой в школу четвероногого любимца - щенка по кличке Тишка - Алеша тайком уносит его к себе домой. Чем закончится эта история и какой важный урок вынесет из нее Пономарев?
Конец 70-х – начало 80-х. Школа, юные пионеры со своими представлениями о добре и дружбе. Именно в этой среде разворачивается история двух ребят – Валерки, непохожего на всех остальных детей аутичного мальчика-сироты, и третьеклассника Алеши, мечтающего о щенке…
|3 июня 2010
|Россия
|18+
|3 июня 2010
|Казахстан
|3 июня 2010
|Украина