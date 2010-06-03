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Киноафиша Фильмы Щенок

Щенок

Shchenok 18+
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О фильме

Основное действие фильма разворачивается в 1980-е годы. В одной из советских школ учится мальчик по имени Валерка - с первого взгляда ничем не примечательный, но одноклассники знают, что у него аутизм. Дня не проходит, чтобы задиристые мальчишки не устроили для тихого и замкнутого сверстника какую-нибудь каверзу. Не отстает от одноклассников и Алеша Пономарев. Однажды, когда Валерка приносит с собой в школу четвероногого любимца - щенка по кличке Тишка - Алеша тайком уносит его к себе домой. Чем закончится эта история и какой важный урок вынесет из нее Пономарев?

  • Сценарий к фильму написал протоиерей Николай Агафонов, с 2004 года состоящий в Союзе писателей России. Основой для картины послужил его рассказ “Щенок Засоня”.
  • Режиссером фильма выступила выпускница ВГИКа Мария Евстафьева. “Щенок” стал ее дебютной полнометражной лентой. 
  • Порода щенка Тишки, вокруг которого разворачивается основной сюжет фильма - японский хин. Его роль исполнил пес по кличке Звездочка. 
  • Картина получила ряд наград, среди которых - призы фестивалей “Московская премьера”, “Золотой витязь” (Москва), “Покров” (Киев), “Встреча” (Калуга), “Кинотаврик” (Сочи), “Герой нашего времени” (Тверь).

Конец 70-х – начало 80-х. Школа, юные пионеры со своими представлениями о добре и дружбе. Именно в этой среде разворачивается история двух ребят – Валерки, непохожего на всех остальных детей аутичного мальчика-сироты, и третьеклассника Алеши, мечтающего о щенке…

Щенок - трейлер
Щенок  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 3 июня 2010
Дата выхода
3 июня 2010 Россия 18+
3 июня 2010 Казахстан
3 июня 2010 Украина
Другие названия
Shchenok, Щенок
Режиссер
Мария Евстафьева
В ролях
Денис Сухомлинов
Денис Сухомлинов
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Зоя Кайдановская
Зоя Кайдановская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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