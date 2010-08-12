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Ешь, молись, люби Ешь, молись, люби
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Eat, Pray, Love

Ешь, молись, люби, 2010

2010 / США
7.5 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лиз Гилберт – успешная замужняя женщина, у которой есть все, о чем мечтает современная леди: крепкая семья, стабильная работа и карьерный рост. Но она чувствует себя все более растерянной и сбитой с толку. Однажды Лиз осознает, что на самом деле ее брак совсем не делает ее счастливой, да и вся жизнь идет не так, как хотелось бы. Пара разводится, и после болезненного расставания Гилберт отправляется в путешествие вокруг света, чтобы разобраться в себе. Она рывком покидает зону комфорта, чтобы рискнуть всем и стать счастливой. Впереди гастрономические изыски в Италии, духовное просветление в Индии и неожиданно найденная внутренняя гармония на Бали. Кроме открытий, в увлекательной поездке женщина находит то, чего ей так не хватало все эти годы…

  • Фильм снят по одноименному автобиографическому роману Элизабет Гилберт, американской писательницы. Книга стала бестселлером, ее прочли почти 8 миллионов человек.
  • Бразильские зрители раскритиковали Хавьера Бардема за огрехи в португальском произношении.
  • Джулия Робертс поставила условие продюсерам. Актриса согласилась сниматься на Бали, если ей разрешат быть там вместе со своими родными.
  • Позади Лиз Гилберт в пиццерии сидит пожилой мужчина в белом. Это Антонио, внук основателя заведения Микеле Кондурро.
  • В книге, по которой снимался фильм, Фелипе старше Лиз на 15 лет. Актеры, сыгравшие этих персонажей – ровесники.
  • Когда героиня оставляет вещи на складе, у нее звонит телефон. Но актриса тянется к трубке на несколько секунд раньше, чем поступает звонок.
  • Джулия Робертс во время съемок в Риме поправилась почти на пять килограммов.
  • Когда Лиз набирает электронное послание для Дэвида на прощание, ее монолог за кадром не совпадает с текстом на экране.
  • Среди актеров «Ешь, молись, люби» три лауреата Оскара и два номинанта.
  • Балиец Кетут, чтобы вылечить плачущего ребенка, исполняет песню на яванском языке.
  • Это третий фильм Джулии Робертс, для съемок которого актриса поехала в Рим. До этого в итальянской столице снимались с ее участием «Двенадцать друзей Оушена» и «Все говорят, что я люблю тебя».
  • Музыка, которая звучит в пиццерии – не итальянская опера, как утверждается в фильме, а отрывок из «Волшебной флейты», знаменитого произведения Моцарта, австрийского композитора.
  • Когда Элизабет и Тулси разговаривают за обедом в Ашраме, Тулси носит очки на лице. В следующем кадре Тулси, сзади, ее очки на макушке. На следующем снимке очки снова ей на лицо.
  • Несмотря на то, что Хавьер Бардем играет в фильме одну из главных ролей, его персонаж появляется только на 99 минуте.
  • При съемках допущена географическая ошибка. В эпизоде, где Йен собирается поплавать с Элизабет, персонажи находятся на пляже, но Убуд, в котором происходят события, не имеет выхода к морскому берегу.
  • Фильму чуть не присвоили рейтинг R из-за реплики Ричарда «Она считает, что я поменял имя на Ублюдок». Режиссер обращался к комиссии, чтобы возрастное ограничение пересмотрели, и в итоге «Ешь, молись, люби» получил рейтинг PG-13.
  • Джеймс Франко и Виола Дэвис второй раз работают на съемочной площадке вместе. Первая их работа – «Ночи в Роданте» 2008 года.
  • В римском ресторане Лиз с приятелями делает заказ – спагетти карбонара. Когда им приносят заказ, на столе видно блюдо из пасты и томатов, но в карбонаре нет помидоров.
  • В финальных титрах имя Хавьера Бардема написано с ошибкой, из-за чего читается как «Джавер».
  • Джулия Робертс получила за съемки в «Ешь, молись, люби» десять миллионов долларов.
  • Одним из продюсеров картины был Брэд Питт.
  • Модельер Су Вонг запустила линию одежды, созданную по мотивам фильма – яркие наряды из натуральных тканей, напоминающие об Индии.

Главная героиня, как ей кажется, имеет в жизни все, о чем только можно мечтать. Но после нескольких безуспешных попыток забеременеть она понимает, что пришла пора перемен. Она разводится с мужем и отправляется в кругосветное путешествие для того, чтобы познать саму себя.

7.5 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 7 октября 2010
Премьера в мире 12 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Райан Мерфи
Райан Мерфи
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ешь, молись, люби 2 постера
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Ешь, молись, люби
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Наша рецензия
Как гласит изрядно подзаезженная народная мудрость, и на старуху бывает проруха. Впрочем, если слегка перефразировать классика, проруха случается главным образом не в старухах, а в головах. По крайней мере, в голове Райана Мёрфи, автора роскошной психотерапевтической феерии «На острой грани» («Бег с ножницами»), определенно произошло небольшое замыкание. В результате упомянутого происшествия Мёрфи решил совсем уж повернуться лицом к широкому зрителю, и лицо это оказалось…
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Jupiter 2 апреля 2015, 12:51
Тоже вчера был на премьере в Авроре, на дне рождения Cosmo. Фильм, наоборот, очень понравился)). Робертс поначалу не попадала в роль - это правда,… Читать дальше…
Bonny007 2 апреля 2015, 12:51
Вот и я посмотрела-таки фильм)Согласна с теми,кому захотелось рвануть из холодной дождливой осени ,чтобы поесть итальянскую пиццу,прогуляться по… Читать дальше…
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