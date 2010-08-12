Ешь, молись, люби, 2010

Лиз Гилберт – успешная замужняя женщина, у которой есть все, о чем мечтает современная леди: крепкая семья, стабильная работа и карьерный рост. Но она чувствует себя все более растерянной и сбитой с толку. Однажды Лиз осознает, что на самом деле ее брак совсем не делает ее счастливой, да и вся жизнь идет не так, как хотелось бы. Пара разводится, и после болезненного расставания Гилберт отправляется в путешествие вокруг света, чтобы разобраться в себе. Она рывком покидает зону комфорта, чтобы рискнуть всем и стать счастливой. Впереди гастрономические изыски в Италии, духовное просветление в Индии и неожиданно найденная внутренняя гармония на Бали. Кроме открытий, в увлекательной поездке женщина находит то, чего ей так не хватало все эти годы…