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Убойные каникулы Убойные каникулы
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Tucker & Dale vs Evil

Убойные каникулы, 2009

2009 / Канада
8.2 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Канадская черная комедия ломает привычные стереотипы жанра ужасов. В отличие от классического хоррора, здесь нет таинственного убийцы, который подстраивает опасные ситуации. Все неприятности, в которые попадают главные герои, совершенно случайны. Действие этой пародии на молодежные фильмы ужасов происходит в лесу. Двое друзей – Такер и Дэйл – собираются отдохнуть в старом доме. Но все идет не так в первые же минуты фильма.

По соседству оказывается компания, состоящая из безбашенных студентов. Они тоже намерены повеселиться, но напуганы появлением двух деревенских ребят. Когда Такер и Дэйл спасают тонущую студентку, ее друзья принимают их за местных убийц. Но нелепости только начинаются. Напуганная компания попробует дать отпор тем, кого считает маньяками.

В российском прокате лента известна как «Убойные каникулы». Но ее оригинальное название переводится как «Такер и Дэйл против зла».

Режиссер Илай Крэйг признавался, что идея съемок комедийного ужастика пришла к нему в голову случайно. Во время просмотра классических лент в жанре хоррор он не раз задумывался о том, что известных маньяков просто не так понимали. Что, если подростки пугались настолько, что решали, будто перед ними убийца, и погибали по собственной глупости? «Убойные каникулы» как раз содержит ответ на этот вопрос.

На реализацию проекта режиссеру потребовалось несколько лет. Сценарий был написан еще в 2004 году, но съемки постоянно откладывались. Начинающему режиссеру не удавалось найти спонсоров. Спустя несколько лет сценарием заинтересовались продюсеры из Канады, и к 2010 году ленту удалось выпустить на экраны.

Съемки проходили летом 2009 года в канадской провинции недалеко от города Калгари.

В России лента вышла в прокат в переводе Дмитрия Пучкова (Гоблин).

Бюджет картины составил 5 миллионов долларов. Примерно такую же сумму фильм собрал в мировом прокате. Зато показал внушительные сборы на онлайн-сервисах и продажах DVD.

Через пару лет после выхода «Убойных каникул» в прокат режиссер заявил о готовности снять продолжение. У Илая Крэйга было множество идей для сюжета второй комедии, однако проект так и не был реализован. Сценарий не устроил продюсеров.

Исполнителю роли Такера Алану Тьюдику пришла в голову идея использовать пиво для лечения укусов персонажа.

Во время съемок первых кадров (сцены на дороге) разбушевалась гроза.

В эпизоде, где друзья вспоминают ловлю лягушек, Дэйл говорит о том, что облизывал их. Исполнитель роли персонажа и в самом деле сделал это, когда снимался в одной из серий «Секретных материалов».

Алан Тьюдик в интервью рассказывал о том, что на чтение сценария у него ушло не больше трех дней. Режиссер попросил его как можно скорее ознакомиться с сюжетом. И уже через три дня актер прибыл в Канаду, где проходили съемки.

В одной из сцен Такера подвешивают вниз головой. Исполнитель роли признавался, что для него это было тяжелым испытанием. Пока съемочная группа готовилась, он мог находиться в подвешенном состоянии до 20 минут. После этого у актера сильно болела голова, и появлялись отеки.

В специальном выпуске на DVD присутствуют кадры, снятые с точки зрения группы студентов. В них Такер и Дэйл выглядят, как настоящие маньяки.

Два актера из ленты, исполняющие роли студентов, также появились в классическом молодежном хорроре «Пункт назначения 3».

В середине фильма один из персонажей берет в руки револьвер. После случайного выстрела в барабане остается только 5 патронов. Но после этого студент стреляет не менее 11 раз.

Исполнитель роли Дэйла сам решил надеть шляпу с надписью «Даритель», а также расклеить строчку «Они ненавидят мое лицо».

Группа студентов колледжа отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных: попить пивка, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дэйлом, также решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых, но, в сущности, симпатичных ребят за «злобных местных», горожане решают дать деревенщине жесткий отпор. Но с каждым их шагом становится только хуже…

8.2 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 декабря 2010
Премьера в мире 22 января 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Илай Крэйг
В ролях
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Катрина Боуден
Катрина Боуден
Джесси Мосс
Джесси Мосс
Филип Грэйнджер
Филип Грэйнджер
Все актеры и съемочная группа
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Убойные каникулы

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Забавно обыграны штампы сразу двух жанров: хоррора и комедии.
Есть, оказывается, статистика нелепых смертей. При том, что ужас, но читать без смеха… Читать дальше…
523561 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный такой трэш, почти в стиле Тромы и Л. Кауфмана, только полегче.

Шёл в кино не смотря трейлера и не зная про что там вообще, был приятно удивлён.

7 из 10
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