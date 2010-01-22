Убойные каникулы, 2009

В российском прокате лента известна как «Убойные каникулы». Но ее оригинальное название переводится как «Такер и Дэйл против зла».

Режиссер Илай Крэйг признавался, что идея съемок комедийного ужастика пришла к нему в голову случайно. Во время просмотра классических лент в жанре хоррор он не раз задумывался о том, что известных маньяков просто не так понимали. Что, если подростки пугались настолько, что решали, будто перед ними убийца, и погибали по собственной глупости? «Убойные каникулы» как раз содержит ответ на этот вопрос.

На реализацию проекта режиссеру потребовалось несколько лет. Сценарий был написан еще в 2004 году, но съемки постоянно откладывались. Начинающему режиссеру не удавалось найти спонсоров. Спустя несколько лет сценарием заинтересовались продюсеры из Канады, и к 2010 году ленту удалось выпустить на экраны.

Съемки проходили летом 2009 года в канадской провинции недалеко от города Калгари.

В России лента вышла в прокат в переводе Дмитрия Пучкова (Гоблин).

Бюджет картины составил 5 миллионов долларов. Примерно такую же сумму фильм собрал в мировом прокате. Зато показал внушительные сборы на онлайн-сервисах и продажах DVD.

Через пару лет после выхода «Убойных каникул» в прокат режиссер заявил о готовности снять продолжение. У Илая Крэйга было множество идей для сюжета второй комедии, однако проект так и не был реализован. Сценарий не устроил продюсеров.

Исполнителю роли Такера Алану Тьюдику пришла в голову идея использовать пиво для лечения укусов персонажа.

Во время съемок первых кадров (сцены на дороге) разбушевалась гроза.

В эпизоде, где друзья вспоминают ловлю лягушек, Дэйл говорит о том, что облизывал их. Исполнитель роли персонажа и в самом деле сделал это, когда снимался в одной из серий «Секретных материалов».

Алан Тьюдик в интервью рассказывал о том, что на чтение сценария у него ушло не больше трех дней. Режиссер попросил его как можно скорее ознакомиться с сюжетом. И уже через три дня актер прибыл в Канаду, где проходили съемки.

В одной из сцен Такера подвешивают вниз головой. Исполнитель роли признавался, что для него это было тяжелым испытанием. Пока съемочная группа готовилась, он мог находиться в подвешенном состоянии до 20 минут. После этого у актера сильно болела голова, и появлялись отеки.

В специальном выпуске на DVD присутствуют кадры, снятые с точки зрения группы студентов. В них Такер и Дэйл выглядят, как настоящие маньяки.

Два актера из ленты, исполняющие роли студентов, также появились в классическом молодежном хорроре «Пункт назначения 3».

В середине фильма один из персонажей берет в руки револьвер. После случайного выстрела в барабане остается только 5 патронов. Но после этого студент стреляет не менее 11 раз.

Исполнитель роли Дэйла сам решил надеть шляпу с надписью «Даритель», а также расклеить строчку «Они ненавидят мое лицо».