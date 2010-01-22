Убойные каникулы, 2009

Канадская черная комедия ломает привычные стереотипы жанра ужасов. В отличие от классического хоррора, здесь нет таинственного убийцы, который подстраивает опасные ситуации. Все неприятности, в которые попадают главные герои, совершенно случайны. Действие этой пародии на молодежные фильмы ужасов происходит в лесу. Двое друзей – Такер и Дэйл – собираются отдохнуть в старом доме. Но все идет не так в первые же минуты фильма.
По соседству оказывается компания, состоящая из безбашенных студентов. Они тоже намерены повеселиться, но напуганы появлением двух деревенских ребят. Когда Такер и Дэйл спасают тонущую студентку, ее друзья принимают их за местных убийц. Но нелепости только начинаются. Напуганная компания попробует дать отпор тем, кого считает маньяками.
В российском прокате лента известна как «Убойные каникулы». Но ее оригинальное название переводится как «Такер и Дэйл против зла».
Режиссер Илай Крэйг признавался, что идея съемок комедийного ужастика пришла к нему в голову случайно. Во время просмотра классических лент в жанре хоррор он не раз задумывался о том, что известных маньяков просто не так понимали. Что, если подростки пугались настолько, что решали, будто перед ними убийца, и погибали по собственной глупости? «Убойные каникулы» как раз содержит ответ на этот вопрос.
На реализацию проекта режиссеру потребовалось несколько лет. Сценарий был написан еще в 2004 году, но съемки постоянно откладывались. Начинающему режиссеру не удавалось найти спонсоров. Спустя несколько лет сценарием заинтересовались продюсеры из Канады, и к 2010 году ленту удалось выпустить на экраны.
Съемки проходили летом 2009 года в канадской провинции недалеко от города Калгари.
В России лента вышла в прокат в переводе Дмитрия Пучкова (Гоблин).
Бюджет картины составил 5 миллионов долларов. Примерно такую же сумму фильм собрал в мировом прокате. Зато показал внушительные сборы на онлайн-сервисах и продажах DVD.
Через пару лет после выхода «Убойных каникул» в прокат режиссер заявил о готовности снять продолжение. У Илая Крэйга было множество идей для сюжета второй комедии, однако проект так и не был реализован. Сценарий не устроил продюсеров.
Исполнителю роли Такера Алану Тьюдику пришла в голову идея использовать пиво для лечения укусов персонажа.
Во время съемок первых кадров (сцены на дороге) разбушевалась гроза.
В эпизоде, где друзья вспоминают ловлю лягушек, Дэйл говорит о том, что облизывал их. Исполнитель роли персонажа и в самом деле сделал это, когда снимался в одной из серий «Секретных материалов».
Алан Тьюдик в интервью рассказывал о том, что на чтение сценария у него ушло не больше трех дней. Режиссер попросил его как можно скорее ознакомиться с сюжетом. И уже через три дня актер прибыл в Канаду, где проходили съемки.
В одной из сцен Такера подвешивают вниз головой. Исполнитель роли признавался, что для него это было тяжелым испытанием. Пока съемочная группа готовилась, он мог находиться в подвешенном состоянии до 20 минут. После этого у актера сильно болела голова, и появлялись отеки.
В специальном выпуске на DVD присутствуют кадры, снятые с точки зрения группы студентов. В них Такер и Дэйл выглядят, как настоящие маньяки.
Два актера из ленты, исполняющие роли студентов, также появились в классическом молодежном хорроре «Пункт назначения 3».
В середине фильма один из персонажей берет в руки револьвер. После случайного выстрела в барабане остается только 5 патронов. Но после этого студент стреляет не менее 11 раз.
Исполнитель роли Дэйла сам решил надеть шляпу с надписью «Даритель», а также расклеить строчку «Они ненавидят мое лицо».
Группа студентов колледжа отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных: попить пивка, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дэйлом, также решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых, но, в сущности, симпатичных ребят за «злобных местных», горожане решают дать деревенщине жесткий отпор. Но с каждым их шагом становится только хуже…
Есть, оказывается, статистика нелепых смертей. При том, что ужас, но читать без смеха… Читать дальше…
Шёл в кино не смотря трейлера и не зная про что там вообще, был приятно удивлён.
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