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Простые сложности Простые сложности
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It's Complicated

Простые сложности, 2009

2009 / США
7.6 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Собравшись вместе на семейном мероприятии, двое бывших супругов после десяти лет развода, Джейн и Джейк, начинают испытывать странное влечение друг к другу. Хотя оба героя поначалу уверены, что их маленькая интрижка останется между ними и в прошлом, этот роман преследует их до возвращения в их собственный город и вскоре  разрушает их личную жизнь. Хотя и у Джейн, и у Джейка дома давно есть постоянные партнеры, которых они не хотят ранить, они уже не могут избавиться от чувств друг к другу. Смогут ли герои распутать этот странный, но романтический клубок?

  • Мерил Стрип спросила руководство своей альма-матер, колледжа Вассар, могут ли они снять сцены окончания колледжа в их кампусе. Директор колледжа решительно отказал ей, хотя Стрип входит в их попечительский совет, и там учатся двое ее детей.
  • В сцене, где Джейн отвечает на телефонный звонок своей дочери Лорен, она явно удивлена Джейком, который целует ее, и оговаривается «Ты все еще разговариваешь по телефону» вместо «Ты все еще в самолете». Это была искренняя реакция Мерил Стрип, которая не ожидала, что Алек Болдуин поцелует ее. Режиссер фильма Нэнси Мейерс посоветовала Алеку поцеловать Мерил, так как Джейк именно так и поступил бы. 
  • Джон Красински признавался, что в первые дни съемок он очень нервничал из-за того, что присутствовал на съемочной площадке вместе с легендарной Мерил Стрип.

Мать большого семейства разрывается между бывшим мужем и новым другом. Будучи зрелой женщиной, она боится заводить роман с молодым человеком, и в итоге останавливает свой выбор на взрослом мужчине…

7.6 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 14 января 2010
Премьера в мире 23 декабря 2009
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Нэнси Мейерс
Нэнси Мейерс
В ролях
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Стив Мартин
Стив Мартин
Роберт Адамсон
Блэнчард Райан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Простые сложности 2 постера
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Простые сложности
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9 февраля 2022 18:17
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