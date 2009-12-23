Простые сложности, 2009

Собравшись вместе на семейном мероприятии, двое бывших супругов после десяти лет развода, Джейн и Джейк, начинают испытывать странное влечение друг к другу. Хотя оба героя поначалу уверены, что их маленькая интрижка останется между ними и в прошлом, этот роман преследует их до возвращения в их собственный город и вскоре разрушает их личную жизнь. Хотя и у Джейн, и у Джейка дома давно есть постоянные партнеры, которых они не хотят ранить, они уже не могут избавиться от чувств друг к другу. Смогут ли герои распутать этот странный, но романтический клубок?