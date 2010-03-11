Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Начать сначала" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Помни меня Помни меня
Киноафиша Фильмы Помни меня
Remember Me

Помни меня, 2010

2010 / США
8.2 Оцените
148 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Тайлер – беспечный студент, который никак не может определиться со своим местом в жизни. Он глубоко переживает гибель старшего брата, конфликтует с родителями, которые находятся в разводе, и периодически совершает необдуманные поступки. Одним из таких поступков становится уличная драка, в которую он ввязывается просто так. Чтобы отомстить полицейскому, арестовавшему его, Тайлер начинает отношения с его дочерью. Но, неожиданно для Тайлера, этот фальшивый роман перерастает в серьезное увлечение... 

  • Кастинг актрисы на роль Элли занял очень много времени. Главной сложностью для Эмили де Рэвин стала разница в росте между ней и Робертом Паттинсоном – она составляет почти 30 сантиметров. 
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2008 года – перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
  • Когда Роберта Паттинсона утвердили на роль, фильм “Сумерки” еще не вышел в прокат и создатели даже не подозревали, что главная роль досталась будущей звезде. 
  • В одном из перерывов во время съемок Роберт Паттинсон был вынужден убегать от преследующей его фанатки. Он даже врезался в такси и получил небольшие повреждения. 
  • Меган Маркл сыграла в этом фильме небольшую роль бармена. Ее первым мужем, с которым она развелась в 2013 году, был продюсер этого фильма Тревор Энгельсон.

Пронзительная история любви двух молодых людей. Для того, чтобы сохранить свою любовь, они должны пройти через суровые испытания и принести немыслимые жертвы судьбе. Но, несмотря ни на что, они обязательно будут вместе…

8.2 Оцените
148 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 марта 2010
Премьера в мире 11 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Аллен Култер
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин
Крис Купер
Крис Купер
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Анатомия любви
Анатомия любви (2014)
6.6
После репетиции
После репетиции (1984)
7.1
Мистер Джонсон
Мистер Джонсон (1990)
6.2
Семейная жизнь
Семейная жизнь (2007)
7.2727275
В компании мужчин
В компании мужчин (2010)
6.866667
Единственный живой парень в Нью-Йорке
Единственный живой парень в Нью-Йорке (2017)
6.3076925
Исповедь
Исповедь (2021)
8
В ожидании варваров
В ожидании варваров (2020)
6.266667
Игры судьбы
Игры судьбы (2020)
6.4666667
Жена художника
Жена художника (2019)
5.9
Лайф
Лайф (2015)
6
Звездная карта
Звездная карта (2014)
6.5
Фильм находится в подборках
Фильмы про 11 сентября Фильмы про 11 сентября
Лучшие фильмы с Робертом Паттинсоном Лучшие фильмы с Робертом Паттинсоном
Фильмы без хэппи-энда Фильмы без хэппи-энда
Фильмы с неожиданной развязкой Фильмы с неожиданной развязкой
Постер фильма Помни меня 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Dishka 2 апреля 2015, 12:51
Фильм оставил приятно-грустное настроение и осознание того, что нужно дорожить близкими людьми и стараться каждый день делать больше светлых и… Читать дальше…
Айс 2 апреля 2015, 12:51
фильм - чума! советую посмотреть. есть о чем задуматься!

особенно радует то, что Паттинсон наконец вышел из образа Эдварда Каллена! показал, что умеет играть и трагические роли! да еще как!
Отзывы Написать
148 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Помни меня
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
отрывок
Отрывок
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Related video
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Приложение киноафиши