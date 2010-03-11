Помни меня, 2010

Тайлер – беспечный студент, который никак не может определиться со своим местом в жизни. Он глубоко переживает гибель старшего брата, конфликтует с родителями, которые находятся в разводе, и периодически совершает необдуманные поступки. Одним из таких поступков становится уличная драка, в которую он ввязывается просто так. Чтобы отомстить полицейскому, арестовавшему его, Тайлер начинает отношения с его дочерью. Но, неожиданно для Тайлера, этот фальшивый роман перерастает в серьезное увлечение...
Пронзительная история любви двух молодых людей. Для того, чтобы сохранить свою любовь, они должны пройти через суровые испытания и принести немыслимые жертвы судьбе. Но, несмотря ни на что, они обязательно будут вместе…
особенно радует то, что Паттинсон наконец вышел из образа Эдварда Каллена! показал, что умеет играть и трагические роли! да еще как!