Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Теория Хаоса
Киноафиша Фильмы Теория Хаоса
Order of Chaos

Теория Хаоса, 2009

2009 / США
4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 12 февраля 2010
Премьера в мире 1 января 2010
Возраст 16+
Режиссер
Винс Вьелуф
В ролях
Риз Койро
Риз Койро
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Саманта Мэтис
Сьюзан Уорд
Сьюзан Уорд
Мими Роджерс
Мими Роджерс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Патология
Патология (2007)
6.6666665
Проклятая
Проклятая (2009)
6.1
Геймер
Геймер (2009)
7.40678
Остаться в живых
Остаться в живых (2006)
7
Полный облом
Полный облом (2006)
6.5
Каратель
Каратель (2004)
7.3846154
Американский психопат
Американский психопат (2000)
7.4857144
Врата дьявола
Врата дьявола (2017)
5.214286
Сезон убийц
Сезон убийц (2013)
6.1538463
30 дней ночи 2
30 дней ночи 2 (2010)
4.4
Сломанная стрела
Сломанная стрела (1996)
6.076923
Постер фильма Теория Хаоса 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Теория Хаоса
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App