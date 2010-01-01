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Теория Хаоса
Order of Chaos
Теория Хаоса, 2009
2009 / США
4.7
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Жанр:
триллер
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4.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
12 февраля 2010
Премьера в мире
1 января 2010
Возраст
16+
Режиссер
Винс Вьелуф
В ролях
Риз Койро
Майло Вентимилья
Саманта Мэтис
Сьюзан Уорд
Мими Роджерс
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма
Теория Хаоса
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