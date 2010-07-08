Гадкий я, 2010

Грю – настоящий суперзлодей, на счету которого самые громкие ограбления: он украл монитор с Таймс-сквер, статую Свободы и Эйфелеву башню (правда, последние две – лишь копии из Лас-Вегаса). У Грю которого есть целая армия приспешников – миньонов, которая готова выполнить любые его приказы. Однажды Грю узнает, что его статус главного злодея в мире под угрозой, поскольку другой злодей, Вектор, похитил пирамиду Хеопса. Чтобы поставить выскочку на место, Грю решает провернуть преступление века и украсть… Луну.
Суперзлодей Грю крадёт крупнейшую из египетских пирамид, заменив её надувным муляжом. Пока правительства стран мира стараются защитить от кражи свои памятники культуры, презренный злодей подземелья готовит план ещё масштабнее — он намеревается украсть Луну.