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Гадкий я Гадкий я
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Despicable Me

Гадкий я, 2010

2010 / США
8.2 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Грю – настоящий суперзлодей, на счету которого самые громкие ограбления: он украл монитор с Таймс-сквер, статую Свободы и Эйфелеву башню (правда, последние две – лишь копии из Лас-Вегаса). У Грю которого есть целая армия приспешников – миньонов, которая готова выполнить любые его приказы. Однажды Грю узнает, что его статус главного злодея в мире под угрозой, поскольку другой злодей, Вектор, похитил пирамиду Хеопса. Чтобы поставить выскочку на место, Грю решает провернуть преступление века и украсть… Луну. 

  • У каждого слова, которые говорят миньоны в этом фильме, есть перевод. 
  • Специально для озвучки мистера Перкинса актер Уилл Арнетт набрал вес, посчитав, что поможет ему лучше передать голос полного мужчины. 
  • Чтобы рассмешить семилетнюю Элси Фишер, озвучившую Агнес, ее отец щекотал ее во время записи голоса. 
  • Миньонов озвучивали Пьер Коффин и Крис Рено, режиссеры фильма. 
  • Когда Гру входит в “Банк зла”, над дверью можно увидеть подзаголовок “Бывший «Леман Бразерс»”.
  • Стив Карелл описывает акцент Гру как нечто среднее между Рикардо Монтальбаном и Белой Лугоши.
  • Рабочее название фильма – “Злой Я”. 
  • На генеалогическом древе можно заметить, что маму Гру зовут Марлина, а отца – Роберт. 
  • В профиль Гру напоминает императорского пингвина, что соответствует характеру персонажа: именно самец императорского пингвина заботится о детенышах.

Суперзлодей Грю крадёт крупнейшую из египетских пирамид, заменив её надувным муляжом. Пока правительства стран мира стараются защитить от кражи свои памятники культуры, презренный злодей подземелья готовит план ещё масштабнее — он намеревается украсть Луну.

8.2 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 8 июля 2010
Премьера в мире 8 июля 2010
Возраст 0+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пьер Коффин
Пьер Коффин
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Миранда Косгров
Миранда Косгров
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Расселл Брэнд
Расселл Брэнд
Все актеры и съемочная группа
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Гадкий я
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Главный герой «Гадкого я» (в косвенных падежах у этого русского словосочетания появляется какой-то неисправимо фрейдистский привкус, но тут уж ничего не поделаешь: язык более велик и могуч, чем мы) на практике осуществляет мечту, которая сладко терзала Калигулу в знаменитой пьесе Альбера Камю, – он добывает с неба луну, причем не в виде некой банальной метафоры, а непосредственно и буквально. На этом, правда, сходство между Грю и саркастическим римским…
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9 декабря 2020 13:02
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