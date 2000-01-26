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Постер мультфильма Принцы и принцессы
7.3
Киноафиша Фильмы Принцы и принцессы
7.3

Принцы и принцессы

, 2000
Princes et princesses
Франция / семейный, анимация / 18+
Постер мультфильма Принцы и принцессы
7.3

О фильме

Полнометражный мультфильм французского мультипликатора Мишеля Осело, нарисованный в изысканной силуэтной манере. Мультфильм состоит из нескольких историй, рассказанных и сыгранных главными героями. Каждая история не похожа на предыдущую — разные страны, разные эпохи, неожиданные повороты сюжета. В некоторых историях узнаются знакомые с детства сюжеты.

В ролях

Арлетт Мирапе
Girl
Филипп Чейтион
Boy
Ив Барсак
Théo
François Voisin
Additional Voices
Режиссер Мишель Осело
Композитор Кристиан Мэр
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 26 января 2000
Дата выхода
25 марта 2010 Россия RUSCICO
25 марта 2010 Беларусь
1 марта 2000 Бельгия
22 декабря 2000 Италия
25 марта 2010 Казахстан
25 марта 2010 Украина
26 января 2000 Франция
5 мая 2001 Южная Корея All
Производство Les Armateurs, La Fabrique, Studio O
Другие названия
Princes et princesses, Princes and Princesses, Príncipes y princesas, 王子與公主, Hercegek és hercegnők, Kirikou et la sorcière, Prince and Princesses, Príncipes e princesas, Principi e principesse, Prinser og prinsesser, Prinți și prințese, Prinzen und Prinzessinnen, Принци та принцеси, Принцы и принцессы, 프린스 앤 프린세스, プリンス&プリンセス, 왕자와 공주

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме

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