Полнометражный мультфильм французского мультипликатора Мишеля Осело, нарисованный в изысканной силуэтной манере.
Мультфильм состоит из нескольких историй, рассказанных и сыгранных главными героями. Каждая история не похожа на предыдущую — разные страны, разные эпохи, неожиданные повороты сюжета. В некоторых историях узнаются знакомые с детства сюжеты.
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