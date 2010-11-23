Быстрее пули, 2010

Он - преступник, который должен был умереть вместе со своим братом, но по счастливой случайности выжил. После десяти лет тюрьмы он оказывается на свободе и хочет лишь одного - отомстить тем, кто убил брата во время их последнего дела. Однако о его планах известно и другим людям: полицейскому, который намерен не допустить вендетты, и наемному убийце, которому приказано устранить отчаянного мстителя.