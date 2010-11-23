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Быстрее пули, 2010

2010 / США
7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Он - преступник, который должен был умереть вместе со своим братом, но по счастливой случайности выжил. После десяти лет тюрьмы он оказывается на свободе и хочет лишь одного - отомстить тем, кто убил брата во время их последнего дела. Однако о его планах известно и другим людям: полицейскому, который намерен не допустить вендетты, и наемному убийце, которому приказано устранить отчаянного мстителя. 

  • Перед съемками режиссер Джордж Тиллман-младший дал всем актерам папку с информацией об их персонажах, а также список фильмов, которые нужно посмотреть и взять на заметку. 
  • Для сцены драки в туалете клуба Дуэйн Джонсон потратил два дня, изучая “52 блока” -  боевой стиль, зародившийся в тюрьмах западного побережья США.
  • Во время подготовки в съемкам Дуэйн Джонсон, Оливер Джексон-Коэн и Мэгги Грейс провели день в школе каскадерского вождения Рика Симэна.
  • Хотя одежда Водителя не меняется пять дней, в течение которых происходит действие фильма, дизайнер по костюмам Сальвадор Перес-младший купил 30 одинаковых комплектов одежды для Дуэйна Джонсона, чтобы он мог носить их на протяжении всего съемочного периода. 
  • Джордж Тиллман-младший, который снимает преимущественно драмы, поставил этот фильм как дань уважения боевикам 1970-х годов. До этого у Тиллмана не было опыта в создании боевиков.

Бывший заключенный возвращается из тюрьмы для того чтобы отомстить за своего брата, погибшего 10 лет назад во время вооруженного ограбления.

7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 ноября 2010
Премьера в мире 23 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джордж Тиллман младший
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Быстрее пули 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:38
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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Дублированный трейлер
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