Как приручить дракона, 2010

Неуверенность, которую показал Беззубик во время знаменитой сцены первого прикосновения, на самом деле была ошибкой анимации. Однако все выглядело настолько органично, что аниматоры решили оставить ее в фильме.

В оригинальном романе «Как приручить дракона» у Иккинга нет романтических чувств к Астрид. Кроме того, Беззубик в книге красно-зеленого цвета и очень небольшого размера. С одобрения автора книги Крессиды Коуэлл продюсеры решили, что было бы более кинематографично сделать Беззубика достаточно большим, чтобы на нем можно было летать верхом.

Вид драконов Ночная Фурия изначально должен был быть больше похож на волков. Однако картинка рабочего стола на компьютере одного из сотрудников DreamWorks с изображением черного леопарда вдохновила создателей фильма наделить Беззубика более кошачьей внешностью.

Во время классической заставки DreamWorks, где мальчик на полумесяце держит удочку, на мгновение можно увидеть тень Ночной Фурии, летящей по звездному небу.

«Руководство по драконам», которое читает Иккинг, на самом деле написано английским языком, буквы которого стилизованы под скандинавские руны. С небольшим усилием зритель может прочесть несколько надписей.

Многие приюты для животных сообщили, что на волне популярности мультфильма множество людей забирало из приюта черных котов и называло их Беззубиками.

Сцена, где Беззубик учится улыбаться, была вдохновлена тем, как учился улыбаться маленький сын одного из аниматоров студии.

Многие звуки, которые издают драконы, включая рычание, на самом деле озвучены чихуахуа по имени Пако из Коттедж-Гроув, штат Орегон. Ниа Хансен, звукорежиссер из Skywalker Sound, связалась с владельцами Пако после просмотра видео с псом на YouTube, и в итоге Пако заплатили 100 долларов за озвучку. В остальном голоса драконов представляют собой комбинацию различных звуков, в том числе голоса звукорежиссера Рэнди Тома, морских слонов, слонов, лошадей, тигров и даже домашних кошек.

Многие сцены полета вдохновлены выступлениями боевых и пилотажных самолетов. Беззубик выполняет множество узнаваемых фигур высшего воздушного пилотажа, таких как петля, снэп ролл и их комбинации. Кроме того, многие кадры этих сцен сняты с такого ракурса, будто на крыльях Беззубика установлены камеры, что типично для съемки пилотажных шоу.

Дэвид Теннант, рассказчик серии аудиокниг «Как приручить дракона», озвучивает Спайтлаута, хотя он и не указан в титрах.

В эпизоде, когда Иккинг, Астрид и Беззубик летят на Остров Дракона, их окружают другие драконы, один из которых несет на спине Глорию, бегемота из другого мультфильма DreamWorks «Мадагаскар».