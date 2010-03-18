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Как приручить дракона Как приручить дракона
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How to Train Your Dragon

Как приручить дракона, 2010

2010 / США
8.5 Оцените
159 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит на острове Олух, жители которого часто подвергается нападениям драконов, которые забирают их домашний скот, наносят ущерб имуществу и подвергают опасности их жизни. Юный Иккинг, неуклюжий пятнадцатилетний сын деревенского вождя Стоика Обширного, считается слишком худым и слабым, чтобы сражаться с драконами. Вместо битв он занимается созданием механических устройства под ученичеством у Плеваки, деревенского кузнеца, хотя изобретения Иккинга часто взрываются.

Во время очередной драконьей атаки Иккинг использует изобретенный им гранатомет и сбивает Ночную Фурию, опасного и редкого дракона, о котором почти ничего не известно. Юноша находит подбитого дракона, но не может заставить себя убить его и вместо этого освобождает.

Пока Стоик собирает флот, чтобы найти гнездо драконов и расправиться с ними раз и навсегда, Иккинг все больше сближается с драконом, откармливает его рыбой и давая ему имя Беззубик, так как его зубы втягиваются в десны. Чувствуя себя виноватым за то, что искалечил Беззубика, Иккинг конструирует для него хвостовой протез, который позволяет дракону летать, но только с Иккингом, который управляет протезом как рулем.

Дружба мальчика и дракона может подать хороший пример остальным островитянам и наконец подтолкнуть их к мирному сосуществованию с драконами. Но сможет ли Иккинг убедить привыкших к набегам викингов наконец зарыть секиру войны?

Неуверенность, которую показал Беззубик во время знаменитой сцены первого прикосновения, на самом деле была ошибкой анимации. Однако все выглядело настолько органично, что аниматоры решили оставить ее в фильме.

В оригинальном романе «Как приручить дракона» у Иккинга нет романтических чувств к Астрид. Кроме того, Беззубик в книге красно-зеленого цвета и очень небольшого размера. С одобрения автора книги Крессиды Коуэлл продюсеры решили, что было бы более кинематографично сделать Беззубика достаточно большим, чтобы на нем можно было летать верхом.

Вид драконов Ночная Фурия изначально должен был быть больше похож на волков. Однако картинка рабочего стола на компьютере одного из сотрудников DreamWorks с изображением черного леопарда вдохновила создателей фильма наделить Беззубика более кошачьей внешностью.

Во время классической заставки DreamWorks, где мальчик на полумесяце держит удочку, на мгновение можно увидеть тень Ночной Фурии, летящей по звездному небу.

«Руководство по драконам», которое читает Иккинг, на самом деле написано английским языком, буквы которого стилизованы под скандинавские руны. С небольшим усилием зритель может прочесть несколько надписей.

Многие приюты для животных сообщили, что на волне популярности мультфильма множество людей забирало из приюта черных котов и называло их Беззубиками.

Сцена, где Беззубик учится улыбаться, была вдохновлена тем, как учился улыбаться маленький сын одного из аниматоров студии.

Многие звуки, которые издают драконы, включая рычание, на самом деле озвучены чихуахуа по имени Пако из Коттедж-Гроув, штат Орегон. Ниа Хансен, звукорежиссер из Skywalker Sound, связалась с владельцами Пако после просмотра видео с псом на YouTube, и в итоге Пако заплатили 100 долларов за озвучку. В остальном голоса драконов представляют собой комбинацию различных звуков, в том числе голоса звукорежиссера Рэнди Тома, морских слонов, слонов, лошадей, тигров и даже домашних кошек.

Многие сцены полета вдохновлены выступлениями боевых и пилотажных самолетов. Беззубик выполняет множество узнаваемых фигур высшего воздушного пилотажа, таких как петля, снэп ролл и их комбинации. Кроме того, многие кадры этих сцен сняты с такого ракурса, будто на крыльях Беззубика установлены камеры, что типично для съемки пилотажных шоу.

Дэвид Теннант, рассказчик серии аудиокниг «Как приручить дракона», озвучивает Спайтлаута, хотя он и не указан в титрах.

В эпизоде, когда Иккинг, Астрид и Беззубик летят на Остров Дракона, их окружают другие драконы, один из которых несет на спине Глорию, бегемота из другого мультфильма DreamWorks «Мадагаскар».

Вы узнаете историю подростка Иккинга, которому не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает дракона породы Ночная Фурия, который поможет ему увидеть привычный мир с совершенно другой стороны.

8.5 Оцените
159 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 марта 2010
Премьера онлайн 16 мая 2016
Премьера в мире 18 марта 2010
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дин Деблуа
Дин Деблуа
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Джона Хилл
Джона Хилл
Америка Феррера
Америка Феррера
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Джей Барушель
Джей Барушель
Все актеры и съемочная группа
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Как приручить дракона
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«Как приручить дракона», пожалуй, одно из наиболее симпатичных неготических анимационных творений, созданных в последнее время нашими заокеанскими собратьями по разуму. И хотя сценарий этой викинг-эпопеи несколько уступает сценарию таких до блеска отточенных вещей, как «Корпорация монстров», «Рататуй» и «Кунг-фу Панда», авторам, бесспорно, удается проскользнуть между Сциллой новомодной скабрезности и Харибдой тысячу раз перепроверенных розовых…
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