Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Супергёрл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Женщины без мужчин
6.3
Женщины без мужчин - Трейлер
Киноафиша Фильмы Женщины без мужчин
6.3

Женщины без мужчин

, 2009
Zanan-e bedun-e mardan / Women Without Men
Германия, Австрия, Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Женщины без мужчин
6.3
Женщины без мужчин - Трейлер
Женщины без мужчин  Трейлер

О фильме

Иран 1953. На фоне военного путча, спровоцированного активными действиями агентов ЦРУ США и британской разведки, четыре женщины — богатая домохозяйка, проститутка, старая дева и молодая женщина, которая хочет выйти замуж, пытаются изменить свои судьбы.

В ролях

Навид Акхаван
Навид Акхаван
Ali
Пега Феридони
Пега Феридони
Faezeh
Орси Тот
Орси Тот
Zarin
Биджан Данешманд
Abbas
Арита Шарзад
Шабнам Толуи
Munis
Эсса Захир
Amir Khan
Арита Шахрзад
Farrokhlagha
Ahmad Hamed
Gardener
Tahmoures Tehrani
General Sadri
Abbas Bakhtiari
Singer
Режиссер Шоя Азари, Ширин Нешат
Сценарист Арита Шарзад, Ширин Нешат, Шахрануш Парсипур, Steven Henry Madoff
Композитор Рюити Сакамото
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Австрия / Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 июля 2009
Дата выхода
11 марта 2010 Россия ЛеопАрт
11 марта 2010 Беларусь
1 июля 2009 Германия
22 апреля 2010 Греция
12 августа 2010 Дания
11 марта 2010 Казахстан
11 марта 2010 Украина
13 апреля 2011 Франция
Сборы в мире $987 871
Производство Essential Filmproduktion GmbH, Coop99 Filmproduktion, Coproduction Office
Другие названия
Zanan-e bedun-e mardan, Women Without Men, Donne senza uomini, Femmes sans hommes, Gynaikes horis andres, Kobiety bez mężczyzn, Kvinder uden mænd, Kvinner uten menn, Kvinnor utan män, Mulheres Sem Homens, Nők férfiak nélkül, Žene bez muškaraca, Жени без мъже, Женщины без мужчин, ‎Zanan-e bedun-e mardan, 남자 없는 여자, 여자들만의 세상, Kobiety bez mezczyzn

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Женщины без мужчин - Трейлер
Женщины без мужчин Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Женщины без мужчин

Без медведей
Без медведей драма
2022, Иран
7.0
Убийца «Священный паук»
Убийца «Священный паук» криминал, драма, триллер
2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
6.0
Зла не существует
Зла не существует драма
2020, Германия / Чехия / Иран
7.0
Неподкупный
Неподкупный драма
2017, Иран
7.0
Уильям Тернер
Уильям Тернер драма, биография
2014, Великобритания
6.0
Шоколад
Шоколад драма
1988, Франция / ФРГ / Камерун
7.0
День, когда я стала женщиной
День, когда я стала женщиной драма
2000, Иран
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день
«На государственном уровне»: для 35 миллионов россиян готовят дополнительные дни отпуска – оплатят всё (и дадут льготы)
«На заправке был только 98-й, ну я его и залил»: что будет с двигателем, если смешать разный бензин
Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»
«Первый отдел» обожаю, но от 5 детективов про царскую Россию не могла оторваться: у всех оценки 7.6+
Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)
Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите
Майкрофт из «Шерлока» сам взялся за лупу: свежий сериал уже признали лучшим детективом 2026-го – в России о нем ни сном ни духом
Даже фанаты «Игры престолов» часто не знают, откуда у Дейенерис появилось прозвище Бурерожденная, а мы вам все расскажем
Едва известный ужастик с Петтигрю из «Поттера» снят по реальным событиям: жутким настолько, что в них невозможно поверить
«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше