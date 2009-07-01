Иран 1953. На фоне военного путча, спровоцированного активными действиями агентов ЦРУ США и британской разведки, четыре женщины — богатая домохозяйка, проститутка, старая дева и молодая женщина, которая хочет выйти замуж, пытаются изменить свои судьбы.
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