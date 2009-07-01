Другие названия

Zanan-e bedun-e mardan, Women Without Men, Donne senza uomini, Femmes sans hommes, Gynaikes horis andres, Kobiety bez mężczyzn, Kvinder uden mænd, Kvinner uten menn, Kvinnor utan män, Mulheres Sem Homens, Nők férfiak nélkül, Žene bez muškaraca, Жени без мъже, Женщины без мужчин, ‎Zanan-e bedun-e mardan, 남자 없는 여자, 여자들만의 세상, Kobiety bez mezczyzn

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