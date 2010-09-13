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Белые ирландские пьяницы
White Irish Drinkers
Белые ирландские пьяницы, 2010
2010 / США
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6.8
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
13 сентября 2010
Премьера в мире
13 сентября 2010
Возраст
18+
MPAA
R
Режиссер
Джон Грэй
В ролях
Карен Аллен
Энтони Аморим
Дэниэл Карпентер
Джон Корри
Джонатан Двайер
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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