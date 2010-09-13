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Белые ирландские пьяницы Белые ирландские пьяницы
Киноафиша Фильмы Белые ирландские пьяницы
White Irish Drinkers

Белые ирландские пьяницы, 2010

2010 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 13 сентября 2010
Премьера в мире 13 сентября 2010
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Джон Грэй
В ролях
Карен Аллен
Энтони Аморим
Дэниэл Карпентер
Джон Корри
Джонатан Двайер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белые ирландские пьяницы 3 постера
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