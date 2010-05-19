Оповещения от Киноафиши
Главная героиня, Карли, занимается танцами. Однажды из-за неудачно сложившихся обстоятельств ее группа теряет лидера, Джея, а затем остается без зала для тренировок. Девушке предстоит возглавить танцевальный коллектив, но для этого нужно завоевать уважение каждого участника и найти подходящее место для репетиций. Героиня не в силах справиться со всеми навалившимися на нее делами, в нее почти никто не верит, а часть танцоров просто уходит вслед за Джеем. На помощь Карли и ее друзьям приходит Хелена, преподаватель балета в Королевской школе. Уличным танцорам разрешают тренироваться в школьном зале, поставив одно условие: балетная группа должна принимать участие в репетициях. Сперва представители противоположных направлений не могут найти общий язык, ведь они живут в совершенно разных мирах. Но чем ближе соревнование уличных танцев, к которому старательно готовится Карли со своей группой, тем больше общих элементов появляется в тренировках двух разных коллективов. Общение между сторонами становится теснее и эмоциональнее, что приводит к неожиданному результату.

  • Никола Берла, исполнившая главную роль, увлечена танцами с детских лет. Ее мама была профессиональным хореографом и водила девочку на занятия в школу современного танца.
  • Дебют Берлы в актерском деле состоялся в 2005 году. Никола исполнила роль Мишель в киноленте «Любовь + Ненависть», а затем появилась как эпизодический персонаж в «Отделе призраков».
  • Сценарий для фильма написала Джейн Инглиш. Это ее первая работа такого масштаба, до этого автор работала только над проектами британского телевидения.
  • Оператор фильма, Сэм МакКерди, привык снимать боевики и хоррор-фильмы. В его карьере были съемки «Заразного дома», «Холода и тьмы», второй части фильма «У холмов есть глаза» и более двадцати других кинолент.
  • Сюжетная линия фильма отчетливо напоминает киноленту «Шаг вперед», выпущенную на четыре года раньше. Но если в американской серии фильма ставится акцент на развитие отношений между героями, любовных переживаниях, то в «Уличных танцах» упор сделан именно на хореографии.
  • Джордж Сэмпсон, сыгравший роль Эдди, начал заниматься танцами в шестилетнем возрасте, а к четырнадцати у мальчика уже была своя команда и даже ученики, которым он преподавал азы уличной хореографии.
  • В картине снимались известные английские труппы уличного танца – Flawless и Diversity.
  • «Уличные Танцы» – кинематографический дебют Джорджа Сэмпсона.
  • Создатели фильма изначально знали, что будут делать его для просмотра в 3D. На съемках использовались самые современные технологии, от чего режиссер Дания Пасквини была в восторге. По ее словам, она чувствовала себя во главе технологической революции.
  • Джеймс Ричардсон, продюсер «Уличных танцев», хотел снять что-то позитивное, потому что молодежного кино о наркотиках и противостояниях подростковых банд снято предостаточно. К нему пришла идея воссоздать атмосферу американского уличного танца, но перенести сюжет в Великобританию.
  • Максу и Дании в подборе актеров очень пригодился опыт работы в режиссуре клипов: им довелось сотрудничать с множество популярных танцоров. Но для главных персонажей нужны были не просто известные, а лучшие из всех. Для фильма создали сайт, на котором можно было записаться на пробы. Перед ними стояла сложная задача выбрать из тысяч отличных танцоров тех, кто умеет еще и держаться в кадре, передавать эмоции.
  • Шарлотта Рэмплинг, сыгравшая Хелену, позже призналась, что съемки в 3D-проекте были для нее неожиданным опытом, о котором она, впрочем, не пожалела.

Для победы на ежегодном Street Dance-чемпионате группа молодых танцоров начинает репетировать вместе с танцорами из Королевской Школы Балета. На стыке рок-н-ролла, уличных танцев и классики рождается умопомрачительный микс танцевальных стилей, страстей и эмоций.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 19 мая 2010
Премьера в мире 19 мая 2010
Дата выхода
3 июня 2010 Россия Парадиз 12+
4 июня 2010 Австрия
3 июня 2010 Беларусь
21 мая 2010 Великобритания
2 июня 2010 Германия
10 июня 2010 Греция
9 ноября 2010 Дания
16 марта 2011 Италия
3 июня 2010 Казахстан
25 июня 2010 Литва V
19 мая 2010 Нидерланды
27 мая 2010 Португалия
3 июня 2010 Украина
19 мая 2010 Франция
27 мая 2010 Чехия
MPAA PG-13
Бюджет 3 500 000 GBP
Сборы в мире $9 941 976
Производство Vertigo Films, BBC Film, Little Gaddesden Productions
Другие названия
StreetDance 3D, StreetDance, 3D舞力對決, Gatves sokiai, Gatves sokiai 3D, Street Dance, Street Dance, ¡a bailar!, Street Dance: Top of UK, Tänavatants, Vũ Điệu Đường Phố, Вуличні танці, Улични танци, Уличные танцы 3D, ストリートダンス TOP OF UK
Режиссер
Дания Пасквини
Макс Джива
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Элинор Брон
Кристофер Уилсон
Рэйчел МакДауэлл
Рэйчел МакДауэлл
Все актеры и съемочная группа
Ульяна Жорник 15 сентября 2024, 22:12
Боже как же сильно я люблю это фильм, я просто в него в люблена. Смотрю уже раз 10 и всё равно кайфую как в первый...... … Читать дальше…
Мечта 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм...мне нравятся все фильмы где главный сюжет танцы!очень многое можно сказать танцем,а тем более победить!!!!нужно больше таких… Читать дальше…
