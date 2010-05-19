Главная героиня, Карли, занимается танцами. Однажды из-за неудачно сложившихся обстоятельств ее группа теряет лидера, Джея, а затем остается без зала для тренировок. Девушке предстоит возглавить танцевальный коллектив, но для этого нужно завоевать уважение каждого участника и найти подходящее место для репетиций. Героиня не в силах справиться со всеми навалившимися на нее делами, в нее почти никто не верит, а часть танцоров просто уходит вслед за Джеем. На помощь Карли и ее друзьям приходит Хелена, преподаватель балета в Королевской школе. Уличным танцорам разрешают тренироваться в школьном зале, поставив одно условие: балетная группа должна принимать участие в репетициях. Сперва представители противоположных направлений не могут найти общий язык, ведь они живут в совершенно разных мирах. Но чем ближе соревнование уличных танцев, к которому старательно готовится Карли со своей группой, тем больше общих элементов появляется в тренировках двух разных коллективов. Общение между сторонами становится теснее и эмоциональнее, что приводит к неожиданному результату.