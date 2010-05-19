Главная героиня, Карли, занимается танцами. Однажды из-за неудачно сложившихся обстоятельств ее группа теряет лидера, Джея, а затем остается без зала для тренировок. Девушке предстоит возглавить танцевальный коллектив, но для этого нужно завоевать уважение каждого участника и найти подходящее место для репетиций. Героиня не в силах справиться со всеми навалившимися на нее делами, в нее почти никто не верит, а часть танцоров просто уходит вслед за Джеем. На помощь Карли и ее друзьям приходит Хелена, преподаватель балета в Королевской школе. Уличным танцорам разрешают тренироваться в школьном зале, поставив одно условие: балетная группа должна принимать участие в репетициях. Сперва представители противоположных направлений не могут найти общий язык, ведь они живут в совершенно разных мирах. Но чем ближе соревнование уличных танцев, к которому старательно готовится Карли со своей группой, тем больше общих элементов появляется в тренировках двух разных коллективов. Общение между сторонами становится теснее и эмоциональнее, что приводит к неожиданному результату.
Для победы на ежегодном Street Dance-чемпионате группа молодых танцоров начинает репетировать вместе с танцорами из Королевской Школы Балета. На стыке рок-н-ролла, уличных танцев и классики рождается умопомрачительный микс танцевальных стилей, страстей и эмоций.
|3 июня 2010
|Россия
|Парадиз
|12+
|4 июня 2010
|Австрия
|3 июня 2010
|Беларусь
|21 мая 2010
|Великобритания
|2 июня 2010
|Германия
|10 июня 2010
|Греция
|9 ноября 2010
|Дания
|16 марта 2011
|Италия
|3 июня 2010
|Казахстан
|25 июня 2010
|Литва
|V
|19 мая 2010
|Нидерланды
|27 мая 2010
|Португалия
|3 июня 2010
|Украина
|19 мая 2010
|Франция
|27 мая 2010
|Чехия