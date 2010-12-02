Славику 14 лет. Он растет на окраине провинциального городка, в условиях фактической беспризорности: хулиганит, дерется, ворует, живет по законам улицы.

Однажды судьба сводит Славика с мудрым и проницательным тренером по самбо — Михалычем. Тренер отмечает борцовский характер мальчика и приглашает Славика на тренировки. Славик отказывается.

По иронии судьбы приглашение Михалыча провоцирует Славика на очередное преступление — кражу в борцовском клубе. Но воришку ждет неудача. Вернее — удача. Во время кражи Славик попадается с поличным все тому же мудрому Михалычу. Михалыч не спешит отдать Славика в руки милиции, пытается своими силами вырвать подростка из уличных пут. Начинается жизненный поединок между тренером и его беспокойным учеником.

Цена победы — судьба человека.