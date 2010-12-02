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Киноафиша Фильмы Борцу не больно

Борцу не больно

Bortsu ne bolno 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Славику 14 лет. Он растет на окраине провинциального городка, в условиях фактической беспризорности: хулиганит, дерется, ворует, живет по законам улицы.

Однажды судьба сводит Славика с мудрым и проницательным тренером по самбо — Михалычем. Тренер отмечает борцовский характер мальчика и приглашает Славика на тренировки. Славик отказывается.

По иронии судьбы приглашение Михалыча провоцирует Славика на очередное преступление — кражу в борцовском клубе. Но воришку ждет неудача. Вернее — удача. Во время кражи Славик попадается с поличным все тому же мудрому Михалычу. Михалыч не спешит отдать Славика в руки милиции, пытается своими силами вырвать подростка из уличных пут. Начинается жизненный поединок между тренером и его беспокойным учеником.

Цена победы — судьба человека.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 2 декабря 2010
Дата выхода
2 декабря 2010 Россия 16+
2 декабря 2010 Казахстан
2 декабря 2010 Украина
Производство Мосфильм
Другие названия
Bortsu ne bolno, Борцу не больно
Режиссер
Нурбек Эген
Нурбек Эген
В ролях
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Петр Скворцов
Петр Скворцов
Алексей Маслодудов
Алексей Маслодудов
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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