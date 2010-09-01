Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Мертвая земля" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мачете Мачете
Киноафиша Фильмы Мачете
Machete

Мачете, 2010

2010 / США
7.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Если работаешь наемным убийцей, не стоит забывать о том, что тебя в любой момент может заказать тот, кто еще вчера притворялся деловым партнером. Так и случилось с опытным наемником Мачете Кортесом, когда он выполнял очередной заказ – лишь чудом ему удалось выжить после пули неизвестного снайпера. Но безжалостный мексиканец выжил и теперь одержим лишь одной идеей – отомстить тем, кто попытался его убить. 

  • Как рассказывает Роберт Родригес, после того, как он поделился идеей фильма с Дэнни Трехо, актер начал часто звонить ему и уговаривать снять фильм. Однажды Роберт не выдержал и спросил, почему Дэнни не может просто отправить смс, на что Трехо ответил: “Мачете не пишет”. Это стало одной из главных фраз его персонажа в фильме.
  • Это пятое появление Дэнни Трехо в роли Мачете Кортеса. Первые четыре состоялись в рамках франшизы “Дети шпионов”. Однако персонаж из “Детей шпионов” и персонаж этого фильма – это не один и тот же человек. 
  • Первый раз, когда Стивен Сигал сыграл главного антагониста в фильме. 
  • В контракте Джессики Альбы был пункт о запрете обнаженных сцен, поэтому ее одежда была удалена из постельных сцен цифровым способом. 
  • Крис Купер отказался от роли в фильме, сказав после прочтения сценария: “Это самая абсурдная вещь, которую я когда-либо читал”. 
     

После того, как правительственная организация предает собственного чистильщика, экс-агент Айседоре Кортес по прозвищу «Мачете» обрушивает свои месть и ярость на продажных чиновников.

7.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 сентября 2010
Премьера в мире 1 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Джессика Альба
Джессика Альба
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Мачете убивает вновь... В космосе!
Мачете убивает вновь... В космосе! (2015)
0
Пуля
Пуля (2013)
4.6153846
Мачете убивает
Мачете убивает (2013)
6.1666665
Музыкант
Музыкант (1992)
7.5
Однажды в Мексике: Отчаянный 2
Однажды в Мексике: Отчаянный 2 (2003)
6.4
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать (2014)
7.428571
Город грехов
Город грехов (2005)
7.757143
Однажды в Мексике
Однажды в Мексике (2003)
6.9130435
Максимальный срок
Максимальный срок (2012)
4.8
Мотель
Мотель (2014)
5.6363635
От заката до рассвета
От заката до рассвета (1995)
8.202532
Ни жив, ни мертв
Ни жив, ни мертв (2002)
4.7272725
Постер фильма Мачете 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мачете смотреть онлайн

Мачете
Смотрите в
за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Пуля
 
Мачете убивает
 
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Инеccа 2 апреля 2015, 12:51
Такое Г я давно не видела. 2 часа тупости. Кучка знаменитостей в бездарной постановке.
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Весело, кроваво, брутально, секасно, без заморочек х)
Отзывы Написать
73 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
фейковый трейлер
Фейковый трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
По-мужски
По-мужски
2022, Россия, драма, триллер
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало
2022, США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Related video
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Приложение киноафиши