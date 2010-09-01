Мачете, 2010

Если работаешь наемным убийцей, не стоит забывать о том, что тебя в любой момент может заказать тот, кто еще вчера притворялся деловым партнером. Так и случилось с опытным наемником Мачете Кортесом, когда он выполнял очередной заказ – лишь чудом ему удалось выжить после пули неизвестного снайпера. Но безжалостный мексиканец выжил и теперь одержим лишь одной идеей – отомстить тем, кто попытался его убить.