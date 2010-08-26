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Король бойцов Король бойцов
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King of Fighters

Король бойцов, 2010

2010 / Япония / Тайвань / Германия / Канада / США / Великобритания
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Несколько тысяч лет назад два враждующих клана заключили друг с другом перемирие. Борьбу за обладание магическими артефактами, дарующими обладателю бессмертие и неограниченную власть, они решили продолжить не на поле битвы, а на соревнованиях, победитель которых получает титул Короля бойцов. Мятежник Ругал Бернштейн намеревается похитить реликвии, чтобы с их помощью вызвать демона Орочи и завладеть всей Вселенной. Ему удается украсть Ожерелье и Щит, а вот третий артефакт, Меч клана Кусанаги, оказывается ненастоящим. Ругал полон решимости разыскать подлинник и осуществить свой коварный замысел, но опередить его в поисках Меча собирается команда лучших бойцов…

  • В основу фильма легла одноименная серия компьютерных игр - к слову, актриса Бернисе Лью (Вайс) является ее большой поклонницей.   
  • Премьера фильма была приурочена к десятилетию с момента выпуска первой игры в серии “Король бойцов”, а также к выходу восьмой части - The King of Fighters XIII. 
  • Во время подготовки к съемкам Шон Фэрис (Кио Кусанаги) на протяжении месяца учился обращаться с самурайским мечом и занимался восточными единоборствами, например каратэ.
  • Съемки фильма проходили в Ванкувере, Канада. 

Человек живет по законам дикой природы, сильный в клочья рвет слабого. Каждый день идет битва за выживание в этом безумном мире улиц и злобы. Здесь нельзя доверять никому кроме себя. И только искусство боя позволит возвыситься и обрести некий статус и стабильность среди хаоса и жестокости. Но для этого придется вступить в смертельную схватку, победителей в которой будет мало, основное число навсегда покинут этот мир, сраженные сильнейшим.

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 26 августа 2010
Премьера в мире 26 августа 2010
Возраст 18+
Режиссер
Гордон Чан
В ролях
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Рэй Парк
Уилл Юн Ли
Дэвид Литч
Дэвид Литч
Франсуаза Йип
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Король бойцов 2 постера
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