Король бойцов, 2010

Несколько тысяч лет назад два враждующих клана заключили друг с другом перемирие. Борьбу за обладание магическими артефактами, дарующими обладателю бессмертие и неограниченную власть, они решили продолжить не на поле битвы, а на соревнованиях, победитель которых получает титул Короля бойцов. Мятежник Ругал Бернштейн намеревается похитить реликвии, чтобы с их помощью вызвать демона Орочи и завладеть всей Вселенной. Ему удается украсть Ожерелье и Щит, а вот третий артефакт, Меч клана Кусанаги, оказывается ненастоящим. Ругал полон решимости разыскать подлинник и осуществить свой коварный замысел, но опередить его в поисках Меча собирается команда лучших бойцов…