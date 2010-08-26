Король бойцов, 2010

Несколько тысяч лет назад два враждующих клана заключили друг с другом перемирие. Борьбу за обладание магическими артефактами, дарующими обладателю бессмертие и неограниченную власть, они решили продолжить не на поле битвы, а на соревнованиях, победитель которых получает титул Короля бойцов. Мятежник Ругал Бернштейн намеревается похитить реликвии, чтобы с их помощью вызвать демона Орочи и завладеть всей Вселенной. Ему удается украсть Ожерелье и Щит, а вот третий артефакт, Меч клана Кусанаги, оказывается ненастоящим. Ругал полон решимости разыскать подлинник и осуществить свой коварный замысел, но опередить его в поисках Меча собирается команда лучших бойцов…
Человек живет по законам дикой природы, сильный в клочья рвет слабого. Каждый день идет битва за выживание в этом безумном мире улиц и злобы. Здесь нельзя доверять никому кроме себя. И только искусство боя позволит возвыситься и обрести некий статус и стабильность среди хаоса и жестокости. Но для этого придется вступить в смертельную схватку, победителей в которой будет мало, основное число навсегда покинут этот мир, сраженные сильнейшим.