Пожилой мужчина по имени Михаил выезжает за город, чтобы поохотиться. Случайно герой становится свидетелем погони - вооруженные люди преследуют безоружного парня. Михаил спасает молодого человека от гибели, посадив его к себе в машину. Вместе им удается оторваться от преследователей, но посреди дороги автомобиль застревает в грязи. Двоим мужчинам ничего не остается, как продолжить путь до ближайшего поселения пешком. Поначалу спасенный парень не хочет ничего о себе рассказывать, но мало-помалу между невольными попутчиками завязывается беседа. Несмотря на кардинальную разницу в возрасте, во взглядах, в мировоззрении, герои продолжают вместе идти вперед, потому что это их единственный шанс выжить...
Дикие места. Трое преследуют пожилого охотника и молодого парня. Один — проводник, второй — боец. Незнакомые, чуждые друг другу люди должны вместе выжить и добраться до города. Какова цена жизни? На этот вопрос каждый ответит по-своему.
|9 декабря 2010
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|Гельварс
|18+
|9 декабря 2010
|Беларусь
|9 декабря 2010
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|11 ноября 2010
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|9 декабря 2010
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