Пожилой мужчина по имени Михаил выезжает за город, чтобы поохотиться. Случайно герой становится свидетелем погони - вооруженные люди преследуют безоружного парня. Михаил спасает молодого человека от гибели, посадив его к себе в машину. Вместе им удается оторваться от преследователей, но посреди дороги автомобиль застревает в грязи. Двоим мужчинам ничего не остается, как продолжить путь до ближайшего поселения пешком. Поначалу спасенный парень не хочет ничего о себе рассказывать, но мало-помалу между невольными попутчиками завязывается беседа. Несмотря на кардинальную разницу в возрасте, во взглядах, в мировоззрении, герои продолжают вместе идти вперед, потому что это их единственный шанс выжить...