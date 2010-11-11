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Постер фильма Жить
Постер фильма Жить
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7.0 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Жить

Жить

Zhit 18+
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О фильме

Пожилой мужчина по имени Михаил выезжает за город, чтобы поохотиться. Случайно герой становится свидетелем погони - вооруженные люди преследуют безоружного парня. Михаил спасает молодого человека от гибели, посадив его к себе в машину. Вместе им удается оторваться от преследователей, но посреди дороги автомобиль застревает в грязи. Двоим мужчинам ничего не остается, как продолжить путь до ближайшего поселения пешком. Поначалу спасенный парень не хочет ничего о себе рассказывать, но мало-помалу между невольными попутчиками завязывается беседа. Несмотря на кардинальную разницу в возрасте, во взглядах, в мировоззрении, герои продолжают вместе идти вперед, потому что это их единственный шанс выжить... 

  • Режиссером и автором сценария к фильму выступил Юрий Быков. “Жить” - его дебют в полнометражном кино. 
  • Фильм был отмечен отмечен такими наградами, как “Дебют-Сталкер” Международного фестиваля фильмов о правах человека “Сталкер”, дебют фестиваля “Золотой Феникс”, приз Генерального продюсера фестиваля “Амурская осень”. 
  • После съемок в фильме “Жить” исполнители главных ролей - Денис Шведов и Владислав Толдыков - снимались вместе в сериалах “Инкассаторы” (2012), “Метод” (2015), а также в криминальной драме Юрия Быкова “Майор” (2013).
  • Фильм снимался весной 2009 года в заброшенной деревне Бухтиновке под Рязанью. Режиссер фильма Юрий Быков, уроженец Новомичуринска, регулярно возвращается в родные места, чтобы снимать Рязань и ее окрестности, а ряды промышленных труб Рязанской электростанции стали своеобразной визитной карточкой его картин.
  • На главные роли Быков искал двух немедийных актеров, обладающих яркой фактурной внешностью. Они должны были выглядеть полными противоположностями, но при этом хорошо смотреться вместе. Денис Шведов, сыгравший Андрея, позже стал одним из постоянных актеров Быкова. А для Владислава Талдыкова, исполнившего роль Михаила, эта роль стала первой за 25 лет. Позже он сыграл и в фильме «Майор».

Дикие места. Трое преследуют пожилого охотника и молодого парня. Один — проводник, второй — боец. Незнакомые, чуждые друг другу люди должны вместе выжить и добраться до города. Какова цена жизни? На этот вопрос каждый ответит по-своему.

Жить - трейлер
Жить  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 11 ноября 2010
Дата выхода
9 декабря 2010 Россия Гельварс 18+
9 декабря 2010 Беларусь
9 декабря 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
9 декабря 2010 Украина
Сборы в мире $14 248
Другие названия
Zhit, To Live!, Élni!, Gyventi, Leben, Live!, Żyć, Жить
Режиссер
Юрий Быков
Юрий Быков
В ролях
Денис Шведов
Денис Шведов
Владислав Толдыков
Алексей Комашко
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Константин Стрельников
Константин Стрельников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
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Жить

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Espiga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, после которого вышла и ощутила стыд, что позволяю себе жить самообманом, что ленюсь отделять горькую суть от красивых фантиков и соглашаюсь… Читать дальше…
PVM 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня просмотрела этот фильм. Фильм о том, что ЖИТЬ надо, не жить, а именно ЖИТЬ - ценить, любить и уважать, дарить тепло и чаще говорить, о том… Читать дальше…
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Жить - трейлер
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