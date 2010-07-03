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Хищники Хищники
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Хищники, 2010

2010 / США
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80 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда группа элитных воинов внезапно оказывается в джунглях, они понимают, что находятся на совершенно другой планете, где обитает раса внеземных охотников. В состав группы входят наемник, известный как Ройс, снайпер Армии обороны Израиля Изабель, российский спецназовец Николай, агент наркокартеля Кучилло, офицер ОРФ Момбаса, приговоренный к смертной казни Стэнс, убийца якудза Ханзо и американский врач Эдвин. У каждого из восьмерых свои причины, по которым они оказались на планете хищников, но теперь им придется действовать сообща, чтобы остановить кровожадных пришельцев и выбраться из их логова живыми…

  • В оригинальном сценарии персонаж Кучилло был описан как «парень, который похож на Дэнни Трехо». Когда Дэнни Трехо узнал об этом, он позвонил Роберту Родригесу и сказал: «Эй, я слышал, что в сценарии фильма «Хищники» есть парень, который выглядит точь-в-точь как Дэнни Трехо, и знаете что, я выгляжу точно так же, как Дэнни Трехо!». Вскоре излюбленный актер Родригеса был приглашен на проект. 
  • Инопланетное существо, которое преследует Эдвина через джунгли во время сцены засады, является слегка измененной версией самого первого заброшенного на Землю Хищника из оригинального фильма с Арнольдом Шварценеггером 1987 года.

На планете Хищников людям не место. Но если вы туда попали, будьте готовы пережить такой ужас, о каком вы никогда не слышали...

7.5 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 8 июля 2010
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 3 июля 2010
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Нимрод Антал
В ролях
Тофер Грейс
Тофер Грейс
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Алисе Брага
Алисе Брага
Все актеры и съемочная группа
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Хищники
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Вполне приличный боевик. Броуди великолепен (он и в Кинг-Конге убедительно в джунглях смотрелся). Такой киллер-интеллектуал. Если первый фильм брал… Читать дальше…
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