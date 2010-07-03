Хищники, 2010

Когда группа элитных воинов внезапно оказывается в джунглях, они понимают, что находятся на совершенно другой планете, где обитает раса внеземных охотников. В состав группы входят наемник, известный как Ройс, снайпер Армии обороны Израиля Изабель, российский спецназовец Николай, агент наркокартеля Кучилло, офицер ОРФ Момбаса, приговоренный к смертной казни Стэнс, убийца якудза Ханзо и американский врач Эдвин. У каждого из восьмерых свои причины, по которым они оказались на планете хищников, но теперь им придется действовать сообща, чтобы остановить кровожадных пришельцев и выбраться из их логова живыми…