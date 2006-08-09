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Мелани Прувост, десятилетняя дочь мясника, одаренная пианистка. Она готовится к экзаменам к Консерваторию. По всем признакам Мелани должна пройти, но расстроенная грубым обращением председателя жюри она проваливается. Через десять лет у Мелани, подрабатывающей на концертах у больших музыкантов (она переворачивает ноты), появляется шанс жестоко отомстить обидчице…
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