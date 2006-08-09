Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ассистентка
7.0
Киноафиша Фильмы Ассистентка
7.0

Ассистентка

, 2006
La tourneuse de pages / The Page Turner
Франция / триллер, драма, мюзикл / 18+
Постер фильма Ассистентка
7.0

О фильме

Мелани Прувост, десятилетняя дочь мясника, одаренная пианистка. Она готовится к экзаменам к Консерваторию. По всем признакам Мелани должна пройти, но расстроенная грубым обращением председателя жюри она проваливается. Через десять лет у Мелани, подрабатывающей на концертах у больших музыкантов (она переворачивает ноты), появляется шанс жестоко отомстить обидчице…

В ролях

Катрин Фро
Катрин Фро
Ariane
Дебора Франсуа
Mélanie
Паскаль Греггори
M. Fouchécourt
Клотильд Молле
Virginie
Ксавьер Де Гийбон
Laurent
Кристин Ситти
Кристин Ситти
Mme Prouvost
Жак Боннаффе
Жак Боннаффе
M. Prouvost
Antoine Martynciow
Tristan
Julie Richalet
Mélanie enfant
Мартин Шевалье
Мартин Шевалье
Mme Onfray
Режиссер Дени Деркур
Сценарист Дени Деркур, Жак Сотти
Композитор Жером Лемонье
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 9 августа 2006
Дата выхода
13 мая 2010 Россия
7 марта 2007 Аргентина
9 августа 2006 Бельгия
6 ноября 2006 Великобритания
24 декабря 2007 Венгрия
3 мая 2007 Германия
1 февраля 2007 Греция
9 февраля 2007 Дания
16 ноября 2006 Израиль
22 июня 2007 Испания
9 февраля 2007 Италия
7 сентября 2006 Канада
22 июня 2007 Колумбия
26 октября 2007 Мексика
1 ноября 2006 Нидерланды
18 ноября 2006 Норвегия
28 августа 2009 Панама
3 сентября 2006 США
7 декабря 2006 Сингапур
12 июля 2007 Таиланд
14 ноября 2006 Тайвань
21 сентября 2006 Финляндия
9 августа 2006 Франция
4 мая 2007 Швеция
3 октября 2007 Южная Корея
4 марта 2008 Япония
Сборы в мире $9 284 852
Производство Diaphana Production, France 3 Cinéma, La Région Île-de-France
Другие названия
La tourneuse de pages, The Page Turner, La cambiadora de páginas, A bosszú kottája, Ao Lado da Pianista, Das Mädchen, das die Seiten umblättert, En studie i hämnd, Et spill for piano, La que da vuelta las páginas, La última nota, La voltapagine, Lehekeeraja, Niewykorzystany dar, Nodevenderen, Pianistin sivunkääntäjä, To koritsi pou gyrizei tis selides, Turning Pages, Ассистентка, 譜めくりの女

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7 IMDb
Слушать
саундтрек фильма Ассистентка

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Ассистентка

Наше лето
Наше лето драма, мелодрама
2015, Франция / Бельгия
6.0
Лето Сангали
Лето Сангали драма
2015, Литва / Франция / Нидерланды
6.0
Любовь на кончиках пальцев
Любовь на кончиках пальцев драма, комедия
2012, Франция
6.0
Прощай, моя королева
Прощай, моя королева драма, исторический
2012, Франция / Испания
5.0
Преступная любовь
Преступная любовь драма
2010, Франция
6.0
Морская фиалка
Морская фиалка драма, исторический
2009, Италия
7.0
Секреты
Секреты драма
2007, Франция / Израиль
7.0
Моя жена - актриса
Моя жена - актриса комедия, мелодрама, драма
2001, Франция
6.0
Камилла Клодель
Камилла Клодель драма, мелодрама, биография
1988, Франция
7.0
Дива
Дива драма, мелодрама, триллер, боевик, мюзикл, мистика
1981, Франция
6.0
Студентка по вызову
Студентка по вызову драма
2010, Франция
6.0
Завтра на рассвете
Завтра на рассвете драма
2009, Франция
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше