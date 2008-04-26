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Постер мультфильма Идиоты и ангелы
7.1
Идиоты и ангелы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Идиоты и ангелы
7.1

Идиоты и ангелы

, 2008
Idiots and Angels
США / анимация / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Идиоты и ангелы
7.1
Идиоты и ангелы - Трейлер
Идиоты и ангелы  Трейлер

О фильме

Мрачная комедия о борьбе человека за свою душу. Ангел, эгоистичный и нравственно опустошенный человек, просыпается однажды утром и обнаруживает за спиной крылья. Он пытается спрятать их, но в конце концов все в баре Барта, где герой коротает время, узнают об их существовании и начинают потешаться над смешными отростками.

В ролях

Mike Juarez
Angel
Кэрри Керанен
Кэрри Керанен
Blonde
Марк Дирейсон
Bart
Arielle Doneson
Fatty
Michael Sinterniklaas
Mystery Guy
Greg Sextro
Doctor
Режиссер Билл Плимптон
Сценарист Билл Плимптон
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 26 апреля 2008
Дата выхода
18 ноября 2010 Россия Кино без границ
18 ноября 2010 Беларусь
18 ноября 2010 Казахстан
26 апреля 2008 США
18 ноября 2010 Украина
14 января 2009 Франция
Бюджет $125 000
Сборы в мире $94 434
Производство Bill Plympton Studios
Другие названия
Idiots and Angels, Ahmaklar ve melekler, Angeloi kai ilithioi, Des idiots et des anges, Idioci i anioły, Idióták és angyalok, Idiotas y ángeles, Idioti a andelé, Idioti i andjeli, Άγγελοι και ηλίθιοι, Идиоты & ангелы

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

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Идиоты и ангелы - Трейлер
Идиоты и ангелы Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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