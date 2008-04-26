Мрачная комедия о борьбе человека за свою душу. Ангел, эгоистичный и нравственно опустошенный человек, просыпается однажды утром и обнаруживает за спиной крылья. Он пытается спрятать их, но в конце концов все в баре Барта, где герой коротает время, узнают об их существовании и начинают потешаться над смешными отростками.
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