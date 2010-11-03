Впритык, 2010

Пессимистичный архитектор Питер очень спешит из одного конца страны в другой, чтобы успеть на роды своей жены. Главной загвоздкой становится тот факт, что Питеру запрещено пользоваться самолетом. Будущий отец необдуманно соглашается на предложение актера Итана Трамбле подвезти его и становится попутчиком совершенно невыносимого зазнайки, его бульдога и отца, прах которого Трамбле везет в банке.
Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. И его нервам не идет на пользу тот факт, что ему предстоит предпринять целое путешествие, да еще и в компании честолюбивого актера, чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка.
Весь зал ржал на сцене с онанизмом... хмммм....
короче, я не в теме
6/10 и только за Дауни-младшего,… Читать дальше…
Роберта оч люблю,хотела бы мужа, похожего на его… Читать дальше…