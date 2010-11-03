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Впритык, 2010

2010 / США
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143 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пессимистичный архитектор Питер очень спешит из одного конца страны в другой, чтобы успеть на роды своей жены. Главной загвоздкой становится тот факт, что Питеру запрещено пользоваться самолетом. Будущий отец необдуманно соглашается на предложение актера Итана Трамбле подвезти его и становится попутчиком совершенно невыносимого зазнайки, его бульдога и отца, прах которого Трамбле везет в банке. 

  • Алан Аркин снялся в фильме в роли отца героя Роберта Дауни-мл., но кадры с его участием не вошли в фильм. 
  • В фильме Итан рассказывает о созданном им фан-сайте фильма “Два с половиной человека”. Сайт существовал по адресу www.itsrainingtwoandahalfmen.com.
  • По словам режиссера Тодда Филлипса, фильм стал для него возможностью передохнуть и набраться сил перед съемками продолжения картины “Мальчишник в Вегасе 2”. 
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2009 года – перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
  • Черный пикап, которым управляет Дэррил, – это Dodge Warlock, выпускавшийся с 1976 по 1979 год. 
  • Сюжет фильма очень напоминает картину “Голливуд или пропал” 1956 года. 
  • Фильм часто критиковали за сходство с картиной “Самолетом, поездом, машиной”. 
  • Тодд Филлипс сыграл Барри, мужчину в доме героини Джульетт Льюис. 

Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. И его нервам не идет на пользу тот факт, что ему предстоит предпринять целое путешествие, да еще и в компании честолюбивого актера, чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка.

8.1 Оцените
143 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 3 ноября 2010
Премьера в мире 3 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Чарли Шин
Чарли Шин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Впритык 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
korabel 2 апреля 2015, 12:51
Вообще не порадовало... 1.5 шутки на фильм.
Весь зал ржал на сцене с онанизмом... хмммм....
короче, я не в теме

6/10 и только за Дауни-младшего,… Читать дальше…
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Классная комедия! Не тупая, лёгкая, с неким смыслом..Мне оч понравилось,можно сходить расслабиться
Роберта оч люблю,хотела бы мужа, похожего на его… Читать дальше…
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