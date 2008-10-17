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Дневники нимфоманки Дневники нимфоманки
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Diario de una ninfómana

Дневники нимфоманки, 2008

2008 / Испания
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
Главная героиня романа — молодая француженка, приехавшая в жаркую Испанию и там пустившаяся во все тяжкие: от бесконечной череды совокуплений в отелях, парках и на кладбищах, до работы в борделе.
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 4 февраля 2010
Премьера в мире 17 октября 2008
Возраст 18+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Кристиан Молина
В ролях
Белен Фабра
Белен Фабра
Леонардо Сбаргалия
Ллум Баррера
Анхела Молина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дневники нимфоманки 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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