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Дневники нимфоманки
Diario de una ninfómana
Дневники нимфоманки, 2008
2008 / Испания
Трейлер
7.4
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24
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Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
драма
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О фильме
Главная героиня романа — молодая француженка, приехавшая в жаркую Испанию и там пустившаяся во все тяжкие: от бесконечной череды совокуплений в отелях, парках и на кладбищах, до работы в борделе.
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7.4
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
4 февраля 2010
Премьера в мире
17 октября 2008
Возраст
18+
Прокатчик
Premium Film
Режиссер
Кристиан Молина
В ролях
Белен Фабра
Леонардо Сбаргалия
Ллум Баррера
Анхела Молина
Все актеры и съемочная группа
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В общем рейтинге
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В жанре «драма»
464
В фильмах Испании
22
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