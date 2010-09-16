Альфа и Омега: Клыкастая братва, 2010

Волки Кейт и Хамфри знакомы друг с другом с детства, но они находятся на разных концах социальной структуры стаи: она – энергичная Альфа, дочь вожака стаи, а он – добродушный Омега. Обычаи вынуждают Кейт согласиться на брак с Гартом из другой стаи, чтобы объединить их ради мира, несмотря на безнадежное влечение Хамфри к ней. Однако перед началом свадебной церемонии героев похищают смотрители парка и отправляют их в парк Айдахо в рамках проекта по восстановлению популяции волков. Помня о своих обязанностях, герои пытаются вернуться в родной заповедник, однако этому мешают не только многочисленные препятствия, но и их чувства…