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Альфа и Омега: Клыкастая братва Альфа и Омега: Клыкастая братва
Киноафиша Фильмы Альфа и Омега: Клыкастая братва
Alpha and Omega

Альфа и Омега: Клыкастая братва, 2010

2010 / США / Индия
7.3 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Волки Кейт и Хамфри знакомы друг с другом с детства, но они находятся на разных концах социальной структуры стаи: она – энергичная Альфа, дочь вожака стаи, а он – добродушный Омега. Обычаи вынуждают Кейт согласиться на брак с Гартом из другой стаи, чтобы объединить их ради мира, несмотря на безнадежное влечение Хамфри к ней. Однако перед началом свадебной церемонии героев похищают смотрители парка и отправляют их в парк Айдахо в рамках проекта по восстановлению популяции волков. Помня о своих обязанностях, герои пытаются вернуться в родной заповедник, однако этому мешают не только многочисленные препятствия, но и их чувства… 

  • Это последняя работа в кино великого Денниса Хоппера, который скончался от рака простаты  незадолго до выхода мультфильма в прокат. Фильм посвящен его памяти. 
  • Имена двух главных героев, Хамфри и Кейт, это имена исполнителей главных ролей в фильме «Африканская королева» 1951 года, Хамфри Богарта и Кэтрин Хепберн.
  • Актеры, режиссеры и съемочная группа фактически разыгрывали на сцене спектакли, а затем отправляли снятый материал в студию в Мумбаи, где его анимировали. 
  • После выхода мультфильм стал культовым среди зрителей и создал большую фан-базу. Это также самый известный и популярный фильм Crest Animations и Lionsgate.
  • Самый кассовый анимационный фильм компании “Lionsgate” до выхода в 2017 году “My Little Pony в кино”. 
  • Сценарист Стив Мур изначально написал более мрачную и серьезную историю, но компания “Lionsgate” настояла на переработке материала, который должен был быть ориентирован в первую очередь на детей.
  • Единственный фильм франшизы, который был показан в кинотеатрах, все остальные части были выпущены сразу на видеоносителях.

Омега — волк, далёкий от высших кругов. Он мечтает познакомиться с самой популярной волчицей в стае — Альфой. И вот судьба подбрасывает ему неплохой шанс — работники заповедника отправляют их в Айдахо. Волку и волчице придётся сплотиться, для того, чтобы вернуться на свою родину.

7.3 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 16 сентября 2010
Премьера в мире 16 сентября 2010
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Энтони Белл
В ролях
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Кристин Лэйкин
Кристин Лэйкин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Альфа и Омега: Клыкастая братва 2 постера
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Альфа и Омега: Клыкастая братва смотреть онлайн

Альфа и Омега: Клыкастая братва
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