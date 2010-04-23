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Лузеры Лузеры
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The Losers

Лузеры, 2010

2010 / США
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

“Лузеры” – название спецотряда, который подставило ЦРУ, бросив оперативников на произвол судьбы во время спецоперации в Боливии. Но членам команды удалось выжить и теперь они мечтают вернуть должок этой могущественной организации и некому Максу, который за всем этим стоит. Воспользовавшись тем, что числятся погибшими, они объединяются с загадочной красавицей-агентом Аишей, готовясь свести счеты с врагом, а заодно спасти планету от новой мировой войны. 

  • Макс носит на левой руке либо белую, либо черную перчатку. В комиксах это объясняется тем, что Макс – это на самом деле два агента-близнеца. В фильме он скрывает шрам на руке.
  • Авторы оригинального комикса Энди Диггл и Джок были приглашены режиссером Сильвеном Уайтом для работы над фильмом.
  • Радиотелескоп, показанный в фильме, находится в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. На момент своего создания это был самый большой одноапертурный радиотелескоп в мире. 
  • В оригинальном комиксе режиссера Сильвена Уайта привлек нехарактерный для жанра реализм. 
  • Как и в комиксах, полковник Клей одет в белую рубашку и черный костюм.
  • Униформа, в которую одеты сотрудники охранной компания в конце фильма, – это рабочая форма ВМС США в виде цифрового камуфляжа. Это первый фильм, в котором показана эта униформа.

Неудачники — спецподразделение ЦРУ для теневых операций. Во время одной такой операции они случайно натыкаются на некий неприятный секрет организации. Организация предпочитает от них избавиться, но Неудачники спасаются из ловушки и решают отомстить. Их цель — загадочный агент Макс, стоящий за каждым особо грязным делом.

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 июля 2010
Премьера в мире 23 апреля 2010
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик КАРО Премьер
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Сильвен Уайт
Сильвен Уайт
В ролях
Зои Салдана
Зои Салдана
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Крис Эванс
Крис Эванс
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лузеры 2 постера
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1 июня 2017 07:53
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