Лузеры, 2010

“Лузеры” – название спецотряда, который подставило ЦРУ, бросив оперативников на произвол судьбы во время спецоперации в Боливии. Но членам команды удалось выжить и теперь они мечтают вернуть должок этой могущественной организации и некому Максу, который за всем этим стоит. Воспользовавшись тем, что числятся погибшими, они объединяются с загадочной красавицей-агентом Аишей, готовясь свести счеты с врагом, а заодно спасти планету от новой мировой войны.