Бегущий по лезвию, 1982

В недалеком будущем корпорация Тайрелл разрабатывает роботов, внешне неотличимых от людей и называемых репликантами. Когда репликанты поколения Nexus 6, использовавшиеся для опасных операций в космосе, начали мятеж, репликанты были признаны вне закона и на Земле. Полицейские подразделения, называемые «Бегущими по лезвию», выполняют работу по уничтожению. Рик Декард, один из них, хочет уйти в отставку, но в это же время на Землю возвращаются четверо репликантов во главе с Роем Батти. Декарда вынуждают уничтожить их, но для этого ему придется подвергнуть свою жизнь опасности, а свою человечность – сомнению…