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Бегущий по лезвию Бегущий по лезвию
Киноафиша Фильмы Бегущий по лезвию
Blade Runner

Бегущий по лезвию, 1982

1982 / США
7.5 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В недалеком будущем корпорация Тайрелл разрабатывает роботов, внешне неотличимых от людей и называемых репликантами. Когда репликанты поколения Nexus 6, использовавшиеся для опасных операций в космосе, начали мятеж, репликанты были признаны вне закона и на Земле. Полицейские подразделения, называемые «Бегущими по лезвию», выполняют работу по уничтожению. Рик Декард, один из них, хочет уйти в отставку, но в это же время на Землю возвращаются четверо репликантов во главе с Роем Батти. Декарда вынуждают уничтожить их, но для этого ему придется подвергнуть свою жизнь опасности, а свою человечность – сомнению…

  • Режиссер фильма Ридли Скотт и оператор-постановщик Джордан Кроненвет достигли знаменитого эффекта «сияющих глаз», используя изобретенную Фрицем Лангом технику, известную как «процесс Шюффтана»: свет отражается в глазах актеров и актрис от зеркального стекла, установленного под углом 45 градусов к камере.
  • Идея о том, что Рой должен выпустить голубя, принадлежала Рутгеру Хауэру. Голубь должен был освободиться и улететь, но из-за большого количества воды для съемки дождя голубь не мог летать. Вместо этого он просто выскочил из руки Батти и ушел.
  • Финальная сцена была снята за несколько часов до того, как продюсеры должны были отнять творческий контроль над фильмом у Ридли Скотта за задержки.

Лос-Анджелес. Ноябрь 2019-го года. Рик Декард, бывший полицейский, работает в особом подразделении Blade Runner, занимающемся вопросами ликвидации вышедших из-под контроля человекоподобных "репликантов". Декард получает приказ устранить четверых андроидов серии "Нексус", повинных в гибели 23 членов космического корабля и нелегально прибывших на Землю. Ситуация осложняется из-за завязавшихся личных отношений Рика с красивой женщиной по имени Рашель, ассистенткой учёного Элдена Тайрелла, в которой он также опознает "репликанта".

7.5 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 23 ноября 2010
Премьера онлайн 1 июня 2020
Премьера в мире 25 июня 1982
Возраст 16+
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Шон Янг
Шон Янг
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Уильям Сэндерсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бегущий по лезвию 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 19:13
Чтобы написать отзыв об этом фильме, который буквально повлиял на многие шедевры фантастики, нужно как минимум 3 листа А4, потому что данный фильм… Читать дальше…
Toporock 16 февраля 2016, 02:25
"Действие романа происходит в 1992 году (в более поздних редакциях — в 2021), через несколько лет после того, как Завершающая мировая война… Читать дальше…
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