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Киноафиша Фильмы Апельсиновый сок

Апельсиновый сок

Apelsinovyy sok 18+
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О фильме

В Подмосковье, на даче, живут трое: Стивен - хозяин дома, американский миллионер русского происхождения, уехавший в Америку в 90-х; Егор - молодой врач–аспирант и Даша - очередная сиделка Стивена. Стивен, пытаясь избавиться от повседневной скуки, превращает жизнь Даши в каждодневный кошмар. Даша, обладая сильным и независимым характером, но, находясь в тяжелой финансовой ситуации, вынуждена выполнять его причуды и капризы. Егор оказывается невольно втянутым в их взаимоотношения. В жизни этой троицы возникает много смешных ситуаций и неожиданных поворотов...

Апельсиновый сок - трейлер
Апельсиновый сок  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 4 ноября 2010
Дата выхода
4 ноября 2010 Россия 16+
4 ноября 2010 Казахстан
4 ноября 2010 Украина
Другие названия
Apelsinovyy sok, Sok pomarańczowy, Апельсиновый сок
Режиссер
Андрей Прошкин
В ролях
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Андрей Панин
Андрей Панин
Александр Яценко
Александр Яценко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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Апельсиновый сок - трейлер
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