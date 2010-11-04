В Подмосковье, на даче, живут трое: Стивен - хозяин дома, американский миллионер русского происхождения, уехавший в Америку в 90-х; Егор - молодой врач–аспирант и Даша - очередная сиделка Стивена. Стивен, пытаясь избавиться от повседневной скуки, превращает жизнь Даши в каждодневный кошмар. Даша, обладая сильным и независимым характером, но, находясь в тяжелой финансовой ситуации, вынуждена выполнять его причуды и капризы. Егор оказывается невольно втянутым в их взаимоотношения. В жизни этой троицы возникает много смешных ситуаций и неожиданных поворотов...
|4 ноября 2010
|Россия
|16+
|4 ноября 2010
|Казахстан
|4 ноября 2010
|Украина