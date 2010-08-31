Американец, 2010

Перед тем как уйти на пенсию, наемный убийца Джек должен выполнить последнее задание, причем ему даже не придется самому делать грязную работу – только подготовить оружие для другого киллера. Дело происходит в итальянской провинции, где Джек, в ходе подготовки к делу, знакомится с местным священником и одинокой женщиной. Вечно прятавшийся от опасности, Джек впервые обретает гармонию и начинает переосмысливать свою жизнь, но это приводит к тому, что он раньше времени теряет бдительность...
После провала очередной операции и гибели любовницы профессиональный киллер Джек решает завершить свою карьеру. Остается последнее дело, заказанное ему таинственной женщиной, для выполнения которого он тайно едет в Италию и поселяется в маленьком городке, затерявшемся в живописных горах. Здесь неожиданно для себя самого Джек сближается с местным священником и влюбляется в красавицу Клару.
Впервые в жизни раскрывается сердце человека, вынужденного таиться всю свою жизнь. Джек спокоен и счастлив настолько, что теряет бдительность...