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The American

Американец, 2010

2010 / США
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29 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Перед тем как уйти на пенсию, наемный убийца Джек должен выполнить последнее задание, причем ему даже не придется самому делать грязную работу – только подготовить оружие для другого киллера. Дело происходит в итальянской провинции, где Джек, в ходе подготовки к делу, знакомится с местным священником и одинокой женщиной. Вечно прятавшийся от опасности, Джек впервые обретает гармонию и начинает переосмысливать свою жизнь, но это приводит к тому, что он раньше времени теряет бдительность...

  • Фильм снят по мотивам романа Мартина Бута “Очень скрытный джентльмен”.
  • Фильма снимался в Италии, в районе Абруццо, находящемся восточнее Рима.
  • В городке Кастель-дель-Монте, где проходили съемки фильма, проживает чуть больше 100 человек. Когда одному из членов съемочной группы понадобилась стоматологическая помощь, то на автоответчике местного дантиста он услышал следующую запись: “Недоступен, так как участвую в съемках голливудского фильма”.
  • Персонаж Джорджа Клуни часто появляется в кадре жующим жвачку. По словам режиссера Антона Корбейна, он не хотел, чтобы лицо Клуни, у которого очень мало диалогов, оставалось статичным на протяжении большей части фильма. 
  • Татуировка на правом плече Джека гласит “Ex Gladio Equitas”, что переводится как “Правосудие от меча”.
     

После провала очередной операции и гибели любовницы профессиональный киллер Джек решает завершить свою карьеру. Остается последнее дело, заказанное ему таинственной женщиной,  для выполнения которого он тайно едет в Италию и поселяется в маленьком городке, затерявшемся в живописных горах. Здесь неожиданно для себя самого Джек сближается с местным священником и влюбляется в красавицу Клару.

Впервые в жизни раскрывается сердце человека, вынужденного таиться всю свою жизнь. Джек спокоен и счастлив настолько, что теряет бдительность...

6.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 сентября 2010
Премьера в мире 31 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Антон Корбейн
Антон Корбейн
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Текла Рютен
Текла Рютен
Брюс Олтмен
Виоланте Плачидо
Виоланте Плачидо
Паоло Боначелли
Все актеры и съемочная группа
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Американец

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Наша рецензия
«Американец» Антона Корбейна (которого в наших палестинах почему-то чаще называют Корбайном, что совершенно неверно; в российской прокатной версии, кстати, фамилия режиссера транскрибирована правильно) недаром перекликается с «Тихим американцем» Грэма Грина, и отнюдь не только названием. Главный герой корбейновской экранизации романа Мартина Бута «Очень скрытный джентльмен» (заглавие первоисточника здесь неспроста переиначено) – своеобразная квинтэссенция Америки, безжалостный приговор ей и…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:41
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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