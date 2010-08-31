Американец, 2010

После провала очередной операции и гибели любовницы профессиональный киллер Джек решает завершить свою карьеру. Остается последнее дело, заказанное ему таинственной женщиной, для выполнения которого он тайно едет в Италию и поселяется в маленьком городке, затерявшемся в живописных горах. Здесь неожиданно для себя самого Джек сближается с местным священником и влюбляется в красавицу Клару.

Впервые в жизни раскрывается сердце человека, вынужденного таиться всю свою жизнь. Джек спокоен и счастлив настолько, что теряет бдительность...