Успешная новостная корреспондентка Лариса приезжает в деревню на русском севере, чтобы проверить информацию о существовании снежного человека, якобы пойманного местными жителями. Чтобы удостовериться в том, что это не обычный мужчина в костюме, героиня слишком близко подходит к клетке с существом, в результате чего оно ломает прутья и утаскивает ее в тайгу. Снежный человек представляется героине Иваном, внуком великого русского писателя Ивана Тургенева, и приводит ее в деревню снежных людей. Постепенно свыкаясь с бытом полудиких людей, Лариса проникается к ним все большей симпатией и влюбляется в Ивана, однако еще не готова принять свои чувства к нему. К тому же у того есть жена, которая не собирается его уступать…