Успешная новостная корреспондентка Лариса приезжает в деревню на русском севере, чтобы проверить информацию о существовании снежного человека, якобы пойманного местными жителями. Чтобы удостовериться в том, что это не обычный мужчина в костюме, героиня слишком близко подходит к клетке с существом, в результате чего оно ломает прутья и утаскивает ее в тайгу. Снежный человек представляется героине Иваном, внуком великого русского писателя Ивана Тургенева, и приводит ее в деревню снежных людей. Постепенно свыкаясь с бытом полудиких людей, Лариса проникается к ним все большей симпатией и влюбляется в Ивана, однако еще не готова принять свои чувства к нему. К тому же у того есть жена, которая не собирается его уступать…
О, Боже!!!!… Невероятно!!!… Я верила — Снежный Человек существует. Он есть!!!… Он похитил меня!!! Он добрый!!!… Мы идем знакомиться с его родителями!!!… Мне кажется, я ему нравлюсь. Ваня — дай грибочков!!!! — вот так начинается необычайный видеорепортаж, записанный на камеру, которую случайно нашли в лесу охотники. Что это — сенсация??? Русский Кинг-Конг??? А может быть пронзительная история любви??? Полгода назад, где-то на Урале, в тайге, пропала тележурналистика Лариса Дебомонова. Где она — никому не известно. Давайте досмотрим до конца этот полуторачасовой сюжет. Возможно, мы узнаем, что же с ней случилось.
|1 апреля 2010
|Россия
|Наше кино
|16+
|1 апреля 2011
|Беларусь
|1 апреля 2011
|Казахстан
|11 ноября 2011
|США
|1 апреля 2011
|Украина
✊ ✊