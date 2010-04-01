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Постер фильма Самка
Постер фильма Самка
Постер фильма Самка
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 5.3
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3 постера
Киноафиша Фильмы Самка

Самка

Samka 18+
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Факты

О фильме

Успешная новостная корреспондентка Лариса приезжает в деревню на русском севере, чтобы проверить информацию о существовании снежного человека, якобы пойманного местными жителями. Чтобы удостовериться в том, что это не обычный мужчина в костюме, героиня слишком близко подходит к клетке с существом, в результате чего оно ломает прутья и утаскивает ее в тайгу. Снежный человек представляется героине Иваном, внуком великого русского писателя Ивана Тургенева, и приводит ее в деревню снежных людей. Постепенно свыкаясь с бытом полудиких людей, Лариса проникается к ним все большей симпатией и влюбляется в Ивана, однако еще не готова принять свои чувства к нему. К тому же у того есть жена, которая не собирается его уступать… 

  • Оператором на проекте выступил выдающийся российский кинематографист Юрий Клименко, работавший с крупнейшими постсоветскими режиссерами, такими как Алексей Герман-старший, Сергей Соловьев и Станислав Говорухин. Для изображения фактуры и оптических свойств снега Клименко использовал лишь натуральный свет. 
  • Съемки фильма проходили на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Хотя стоял май, температура была достаточно низкой, и съемка прекрасных видов северной природы тяжело досталась съемочной группе, когда замерзали и люди и техника. 

О, Боже!!!!… Невероятно!!!… Я верила — Снежный Человек существует. Он есть!!!… Он похитил меня!!! Он добрый!!!… Мы идем знакомиться с его родителями!!!… Мне кажется, я ему нравлюсь. Ваня — дай грибочков!!!! — вот так начинается необычайный видеорепортаж, записанный на камеру, которую случайно нашли в лесу охотники. Что это — сенсация??? Русский Кинг-Конг??? А может быть пронзительная история любви??? Полгода назад, где-то на Урале, в тайге, пропала тележурналистика Лариса Дебомонова. Где она — никому не известно. Давайте досмотрим до конца этот полуторачасовой сюжет. Возможно, мы узнаем, что же с ней случилось.

Самка - трейлер
Самка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 6 сентября 2011
Премьера в мире 1 апреля 2010
Дата выхода
1 апреля 2010 Россия Наше кино 16+
1 апреля 2011 Беларусь
1 апреля 2011 Казахстан
11 ноября 2011 США
1 апреля 2011 Украина
Сборы в мире $16 643
Производство CTB Film Company
Другие названия
Samka, Mātīte, Самка
Режиссер
Григорий Константинопольский
Григорий Константинопольский
В ролях
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Александр Стриженов
Александр Стриженов
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 16 голосов
5.3 IMDb
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Самка

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
таняc 2 апреля 2015, 12:51
пора начинать требовать возрат денег за просмотр через суд...



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