Апрель 1945 года. Войска Красной армии вплотную подошли к Берлину. Группе русских солдат, ворвавшихся в старинный замок, удается буквально из печи спасти загадочные артефакты - жезл, диадему, амулет, кинжал и браслет... Солдаты поделили трофеи между собой... В наши дни потомок немецкого барона, которому когда-то принадлежали те самые пять артефактов, решает вернуть утраченные сокровища. Люди барона находят в России Сергея Потемкина - проходимца и авантюриста, помогают ему избавиться от проблем с законом и предлагают выгодную, на первый взгляд, сделку - найти разбросанные по всему миру предметы за вознаграждение в миллион евро. Сергей соглашается, даже не подозревая, какая опасность грозит миру, если он выполнит задание барона...

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