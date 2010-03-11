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Постер фильма V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ
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Киноафиша Фильмы V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ

V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ

V Tsenturiya. V poiskakh zacharovannykh sokrovishch 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Апрель 1945 года. Войска Красной армии вплотную подошли к Берлину. Группе русских солдат, ворвавшихся в старинный замок, удается буквально из печи спасти загадочные артефакты - жезл, диадему, амулет, кинжал и браслет... Солдаты поделили трофеи между собой... В наши дни потомок немецкого барона, которому когда-то принадлежали те самые пять артефактов, решает вернуть утраченные сокровища. Люди барона находят в России Сергея Потемкина - проходимца и авантюриста, помогают ему избавиться от проблем с законом и предлагают выгодную, на первый взгляд, сделку - найти разбросанные по всему миру предметы за вознаграждение в миллион евро. Сергей соглашается, даже не подозревая, какая опасность грозит миру, если он выполнит задание барона...
V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ - трейлер 2
V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 11 марта 2010
Дата выхода
18 марта 2010 Россия Наше кино
11 марта 2010 Беларусь
11 марта 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
11 марта 2010 Украина
Сборы в мире $676 149
Производство Студия "Телекино"
Другие названия
V Tsenturiya. V poiskakh zacharovannykh sokrovishch, V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ
Режиссер
Руслан Бальтцер
Руслан Бальтцер
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Инна Гомес
Инна Гомес
Эвклид Кюрдзидис
Эвклид Кюрдзидис
Олег Долин
Олег Долин
Хек Су Пак
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 16 голосов
3.7 IMDb
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V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ - трейлер 2
V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ Трейлер 2
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