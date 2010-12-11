Норвежский лес, 2010

Звуки музыки заставляют главного героя, 37-летнего Ватанабэ, погрузиться в воспоминания о прошлом. Когда-то в юности все свободное время он проводил в компании Кидзуки и его девушки Наоко. Их дружба оборвалась в тот день, когда Кидзуки по одному лишь ему известным причинам решил покончить с собой. Горе сближает Ватанабэ и Наоки - настолько, что юноша по-настоящему влюбляется в девушку покойного друга. Однако она по-прежнему горько скорбит о Кидзуки, и, надеясь прийти в себя после потери, уезжает в горный пансионат. Тем временем Ватанабэ знакомится с открытой и общительной Мидори. Вскоре он понимает, что эта девушка ему также небезразлична. Разобраться в своих чувствах ему помогает случай…