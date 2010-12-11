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Норвежский лес Норвежский лес
Киноафиша Фильмы Норвежский лес
Norwegian Wood / Noruwei no mori

Норвежский лес, 2010

2010 / Япония
7.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Звуки музыки заставляют главного героя, 37-летнего Ватанабэ, погрузиться в воспоминания о прошлом. Когда-то в юности все свободное время он проводил в компании Кидзуки и его девушки Наоко. Их дружба оборвалась в тот день, когда Кидзуки по одному лишь ему известным причинам решил покончить с собой. Горе сближает Ватанабэ и Наоки - настолько, что юноша по-настоящему влюбляется в девушку покойного друга. Однако она по-прежнему горько скорбит о Кидзуки, и, надеясь прийти в себя после потери, уезжает в горный пансионат. Тем временем Ватанабэ знакомится с открытой и общительной Мидори. Вскоре он понимает, что эта девушка ему также небезразлична. Разобраться в своих чувствах ему помогает случай…

  • Фильм является экранизацией романа известного японского писателя Харуки Мураками. 
  • Номинантка на премию “Оскар” Ринко Кикути (Наоко) настолько сильно хотела принять участие в съемках, что сама обратилась к режиссеру. Чань Ан Хунг изначально сомневался в кандидатуре Ринко, но после прослушивания отдал роль ей. 
  • Музыку к фильму написал соло-гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд. “Норвежский лес” стал вторым фильмом, над которым Гринвуд работал в качестве композитора. При этом работу над партитурой музыкант совмещал с записью нового альбома Radiohead.

37-летний Тору слышит в гамбургском аэропорту мелодию песни Beatles «Norwegian Wood» и переносится мыслями в свою юность — в 60-е годы, когда он был токийским студентом, тяжело переживавшим смерть своего лучшего друга, совершившего самоубийство.

7.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 16 декабря 2010
Премьера в мире 11 декабря 2010
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Чан Ань Хунг
Чан Ань Хунг
В ролях
Кеничи Матсуяма
Рейка Киришима
Кенго Кора
Кико Мицухара
Тецуи Тамаяма
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Норвежский лес 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Тома 2 апреля 2015, 12:51
А я пожалуй, присоединюсь к peacefrog. Фильм совсем не похож на стоящие у меня на полке две-три книжки Мураками. "Норвежский лес" я не… Читать дальше…
dreammir 2 апреля 2015, 12:51
жутко занудный фильм((

а так много ожидалось от него( и актера главного очень люблю...

не читая книги - полная трава, у нас пол зала уснуло((
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