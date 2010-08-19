Компенсация, 2010

Пятнадцать лет назад совсем юных сестер Лену и Кристину бросил отец, оставив их на больную мать В наши дни девочки тяжело переживают кончину матери. Однажды Лена находит в глянцевом журнале статью про их отца, ставшего к тому времени успешным московским бизнесменом. У него давно появилась вторая семья: красивая жена и миловидная семилетняя дочка Надя. Тогда сестры решают отправиться в Москву, чтобы стать частью его семьи. Но вместо того, чтобы принять девочек, Сергей их даже не узнает. Лена понимает, что справедливости добиваются своими силами, похищает Надю и требует за нее выкуп. Сможет ли Сергей вернуть своих дочерей?
Кому-то придется за все заплатить
Две сестры, похоронив мать, едут из провинции в Москву на поиски отца, бросившего их пятнадцать лет назад, когда одной было шесть, а другой едва исполнился год. Случайно в журнале им попадается интервью с их отцом – успешным бизнесменом, счастливо живущим в новой семье и обожающим свою маленькую дочку. Обделенные счастьем и любовью сестры решают предъявить ему счет и идут на отчаянный шаг…