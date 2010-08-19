Компенсация, 2010

Пятнадцать лет назад совсем юных сестер Лену и Кристину бросил отец, оставив их на больную мать В наши дни девочки тяжело переживают кончину матери. Однажды Лена находит в глянцевом журнале статью про их отца, ставшего к тому времени успешным московским бизнесменом. У него давно появилась вторая семья: красивая жена и миловидная семилетняя дочка Надя. Тогда сестры решают отправиться в Москву, чтобы стать частью его семьи. Но вместо того, чтобы принять девочек, Сергей их даже не узнает. Лена понимает, что справедливости добиваются своими силами, похищает Надю и требует за нее выкуп. Сможет ли Сергей вернуть своих дочерей?