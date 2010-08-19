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Компенсация, 2010

2010 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пятнадцать лет назад совсем юных сестер Лену и Кристину бросил отец, оставив их на больную мать В наши дни девочки тяжело переживают кончину матери. Однажды Лена находит в глянцевом журнале статью про их отца, ставшего к тому времени успешным московским бизнесменом. У него давно появилась вторая семья: красивая жена и миловидная семилетняя дочка Надя. Тогда сестры решают отправиться в Москву, чтобы стать частью его семьи. Но вместо того, чтобы принять девочек, Сергей их даже не узнает. Лена понимает, что справедливости добиваются своими силами, похищает Надю и требует за нее выкуп. Сможет ли Сергей вернуть своих дочерей? 

  • Все три юные актрисы фильма имеют интересную судьбу: младшая Анфиса Медведева (ныне – Вистингаузен) поучаствовала более чем в тридцати фильмах и театральных постановках, прежде чем поступить во ВГИК в мастерскую Владимира Грамматикова; средняя, Полина Куценко, является дочерью Гоши Куценко, сыгравшего Сергея, а старшая, Ирина Горбачева, сейчас является одной из самых лучших актрис России. 
  • Гоша Куценко и Любовь Толкалина, исполнившая роль его второй жены, ранее уже играли семейную пару в дилогии «Антикиллер» Егора Кончаловского. 
  • Изначально Куценко сам собирался написать саундтрек к фильму, но вместо него режиссер фильма Вера Сторожева предпочла опытного композитора Илью Шипилова.

Кому-то придется за все заплатить

Две сестры, похоронив мать, едут из провинции в Москву на поиски отца, бросившего их пятнадцать лет назад, когда одной было шесть, а другой едва исполнился год. Случайно в журнале им попадается интервью с их отцом – успешным бизнесменом, счастливо живущим в новой семье и обожающим свою маленькую дочку. Обделенные счастьем и любовью сестры решают предъявить ему счет и идут на отчаянный шаг…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 19 августа 2010
Премьера в мире 19 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Полина Куценко
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Компенсация 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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