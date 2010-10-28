На измене?!, 2010

Кандидат в депутаты Государственной Думы от города Великие Луки Петр Соломатин прибывает в Москву на работу, однако на заседание в парламент не спешит. Вместо этого он намерен уединиться со своей секретаршей Елизаветой Кошкиной в одном из комфортабельных номеров дорогого отеля в центре столицы. Брачный танец кандидата прерывает пренеприятнейшее происшествие: на своем балконе Соломатин обнаруживает бездыханное тело неизвестного мужчины, придавленное оконной рамой.

Придать инцидент огласке политик не в силах – если информация просочится в прессу, с его карьерой будет покончено. Соломатин решает спрятать тело и призывает на помощь своего верного помощника Константина Вишневского.

Обстоятельства усложняются еще больше, когда выясняется, что тело принадлежит детективу, нанятому мужем Кошкиной Василием дабы застукать ее с любовником на месте преступления. В процессе раскручивания сюжета к интриге подключаются мужья, жены, матери и прочие персонажи, запутывающие действо в бесконечный клубок интриг, распутать который предстоит... внезапно воскресшему детективу…