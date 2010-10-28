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На измене?! На измене?!
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На измене?!, 2010

2010 / Россия
6.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Причины посмотреть О фильме
- по мотивам пьесы Рэя Куни «Не обслуживается».

Кандидат в депутаты Государственной Думы от города Великие Луки Петр Соломатин прибывает в Москву на работу, однако на заседание в парламент не спешит. Вместо этого он намерен уединиться со своей секретаршей Елизаветой Кошкиной в одном из комфортабельных номеров дорогого отеля в центре столицы. Брачный танец кандидата прерывает пренеприятнейшее происшествие: на своем балконе Соломатин обнаруживает бездыханное тело неизвестного мужчины, придавленное оконной рамой.

Придать инцидент огласке политик не в силах – если информация просочится в прессу, с его карьерой будет покончено. Соломатин решает спрятать тело и призывает на помощь своего верного помощника Константина Вишневского.

Обстоятельства усложняются еще больше, когда выясняется, что тело принадлежит детективу, нанятому мужем Кошкиной Василием дабы застукать ее с любовником на месте преступления. В процессе раскручивания сюжета к интриге подключаются мужья, жены, матери и прочие персонажи, запутывающие действо в бесконечный клубок интриг, распутать который предстоит... внезапно воскресшему детективу…

6.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 28 октября 2010
Премьера в мире 28 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Александр Атанесян
В ролях
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Евгения Трофимова
Андрей Панин
Андрей Панин
Игорь Верник
Игорь Верник
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На измене?! 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
santa_klaus 2 апреля 2015, 12:51
Очень жаль, что потратил время на ЭТО.

Совсем бездарно.

Удачно обыграть комедию положений удавалось только у Квартета И.
M_I_A 2 апреля 2015, 12:51
Товарищи, не тратьте денег и времени!
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