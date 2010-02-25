Любовь в большом городе 2, 2010

Продолжение истории о приключениях трех друзей – Игоря, Артема и Сауны. На этот раз действие перенесется из Нью-Йорка в Таиланд, куда Игорь привозит свою невесту Настю для знакомства с семьей. Поддержать героя едут и Артем и Сауна со своими подругами. Отпуск проходит гладко, но ровно до тех пор, пока на экскурсии в местный храм ребята не касаются волшебной статуи и тут же попадают под заклятие. Теперь первый из троих мужчин, оказавшийся в постели с женщиной, в итоге вскоре станет отцом, а двое других не смогут завести детей в течение ближайших десяти лет.
Игорь приглашает Сауну и Артема с возлюбленными на ранчо к отцу. Ребята смогут отдохнуть, а Игорь наконец-то познакомит Настю с будущим тестем. Друзья пакуют чемоданы.
По пути из аэропорта друзья заезжают в знаменитый буддистский храм, святое место, которое согласно древнему преданию помогает парам в зачатии детей. Игорь, Артем и Сауна единогласны: к отцовству они еще не готовы. В отличие от девушек, которые охотно дотрагиваются до "идола". Ребята озадачены: стоит верить предрассудкам или нет? На всякий случай они решают временно воздержаться от секса, чем вызывают недовольство своих спутниц… и Святого Валентина. Новое колдовство и приключения начинаются.