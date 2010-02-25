Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь в большом городе 2 Любовь в большом городе 2
Киноафиша Фильмы Любовь в большом городе 2

Любовь в большом городе 2, 2010

2010 / Россия
7.7 Оцените
133 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение истории о приключениях трех друзей – Игоря, Артема и Сауны. На этот раз действие перенесется из Нью-Йорка в Таиланд, куда Игорь привозит свою невесту Настю для знакомства с семьей. Поддержать героя едут и Артем и Сауна со своими подругами. Отпуск проходит гладко, но ровно до тех пор, пока на экскурсии в местный храм ребята не касаются волшебной статуи и тут же попадают под заклятие. Теперь первый из троих мужчин, оказавшийся в постели с женщиной, в итоге вскоре станет отцом, а двое других не смогут завести детей в течение ближайших десяти лет.

  • Филипп Киркоров не очень удачно прошел пробы на роль Святого Валентина, но один из его друзей уговорил директора по кастингу дать певцу второй шанс уже непосредственно на съемочной площадке. Ради роли в картине Киркоров постригся наголо.
  • На момент съемок Вера Брежнева была беременна и по этой причине отказалась сниматься обнаженной в ряде сцен.
  • Съемки фильма прошли в Москве и Таиланде.
  • Режиссер картины Марюс Вайсберг также выступил в качестве сценариста и продюсера.
  • Бюджет фильма составил 3,5 миллиона долларов.
  • За создание картины отвечала студия "Квартал-95", руководителем которой является Владимир Зеленский, соавтор сценария к фильму и исполнитель одной из главных ролей.
  • Помимо актеров, занятых в первой части, в продолжении появились Леонид Ярмольник, Павел Воля, Анастасия Стоцкая и другие.
  • Съемочная команда была интернациональной - так, например, оператор был американцем с польскими корнями, а сорежиссер - болгарин. Все участники съемочного процесса общались между собой на английском.

Игорь приглашает Сауну и Артема с возлюбленными на ранчо к отцу. Ребята смогут отдохнуть, а Игорь наконец-то познакомит Настю с будущим тестем. Друзья пакуют чемоданы. 

По пути из аэропорта друзья заезжают в знаменитый буддистский храм, святое место, которое согласно древнему преданию помогает парам в зачатии детей. Игорь, Артем и Сауна единогласны: к отцовству они еще не готовы. В отличие от девушек, которые охотно дотрагиваются до "идола". Ребята озадачены: стоит верить предрассудкам или нет? На всякий случай они решают временно воздержаться от секса, чем вызывают недовольство своих спутниц… и Святого Валентина. Новое колдовство и приключения начинаются.

7.7 Оцените
133 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 25 февраля 2010
Премьера в мире 25 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Леополис
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Superнянь 2
Superнянь 2 (2015)
7.076923
Любовь в большом городе 3
Любовь в большом городе 3 (2013)
6.818182
8 первых свиданий
8 первых свиданий (2012)
6.9411764
Беременный
Беременный (2011)
4.283019
На крючке
На крючке (2010)
6.259259
Любовь в большом городе
Любовь в большом городе (2008)
7.553571
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде (2022)
6.75
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители (2019)
6.883721
Ржевский против Наполеона
Ржевский против Наполеона (2011)
3.3461537
Бабушка легкого поведения
Бабушка легкого поведения (2017)
6.703704
Гитлер капут!
Гитлер капут! (2008)
4.9787235
8 новых свиданий
8 новых свиданий (2014)
5.451613
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Любовь - Морковь» Фильмы похожие на «Любовь - Морковь»
Постер фильма Любовь в большом городе 2 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Любовь в большом городе 2 смотреть онлайн

Любовь в большом городе 2

Похожие фильмы онлайн

Superнянь 2
 
Любовь в большом городе 3
 
8 первых свиданий
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
wildtime 2 апреля 2015, 12:51
Позитивный фильм, отвлекает от проблем и реально разгружает голову. Позитивный и смешной.
disturatro 23 февраля 2023, 19:07
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
133 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши