Любовь в большом городе 2, 2010

Продолжение истории о приключениях трех друзей – Игоря, Артема и Сауны. На этот раз действие перенесется из Нью-Йорка в Таиланд, куда Игорь привозит свою невесту Настю для знакомства с семьей. Поддержать героя едут и Артем и Сауна со своими подругами. Отпуск проходит гладко, но ровно до тех пор, пока на экскурсии в местный храм ребята не касаются волшебной статуи и тут же попадают под заклятие. Теперь первый из троих мужчин, оказавшийся в постели с женщиной, в итоге вскоре станет отцом, а двое других не смогут завести детей в течение ближайших десяти лет.