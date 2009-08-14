Постер фильма Она, китаянка
5.8
Она, китаянка - трейлер
Киноафиша Фильмы Она, китаянка
5.8

Она, китаянка

, 2009
She, a Chinese
Германия, Франция, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Она, китаянка
5.8
Она, китаянка - трейлер
Она, китаянка  трейлер

Золотой Леопард - Главный приз Международного кинофестиваля в Локарно 2009 Приз за лучший сценарий на Международном кинофестивале в Гамбурге 2009
История о молодой женщине Мэй, которая едет с Востока на Запад после бегства из китайской деревни.

Лу Хуанг
Вэй Йи Бо
Джеффри Хатчингс
Крис Риман
Hsinyi Liu
James Parry
Режиссер Сяолу Го
Сценарист Сяолу Го
Композитор Джон Пэриш
Страна Германия / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 14 августа 2009
Дата выхода
8 июля 2010 Россия P&I Films
8 июля 2010 Беларусь
14 августа 2009 Великобритания
8 июля 2010 Казахстан
8 июля 2010 Украина
8 сентября 2010 Франция
Сборы в мире $69 595
Производство UK Film Council, Warp X, Film4
She, a Chinese, Chinka, Ela, a Chinesa, Ella, una china, Ella, una joven china, Kínai lány, Une Chinoise, Εκείνη, μια Κινέζα, Она, китаянка, Тя, китайката, 中国娘

5.8
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb

