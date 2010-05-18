Неотразимая Тамара, 2010

Девица Тамара приезжает в свой родной дом, что находится в английской деревушке. Оказывается, что раньше она была страшненькой и носатой, но после пластической операции превратилась в секс-бомбу. В деревне живут в основном писатели, некоторые из них с трудом сохраняют верность, а некоторые вообще кукуют в полном одиночестве.

Тамара была бы и рада вернуться к своему подростковому увлечению, красавчику Энди, но случай сводит ее с ударником популярной группы, после чего события развиваются самым неожиданным образом.