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Неотразимая Тамара Неотразимая Тамара
Киноафиша Фильмы Неотразимая Тамара
Tamara Drewe

Неотразимая Тамара, 2010

2010 / Великобритания
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Девица Тамара приезжает в свой родной дом, что находится в английской деревушке. Оказывается, что раньше она была страшненькой и носатой, но после пластической операции превратилась в секс-бомбу. В деревне живут в основном писатели, некоторые из них с трудом сохраняют верность, а некоторые вообще кукуют в полном одиночестве.

Тамара была бы и рада вернуться к своему подростковому увлечению, красавчику Энди, но случай сводит ее с ударником популярной группы, после чего события развиваются самым неожиданным образом.

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 ноября 2010
Премьера в мире 18 мая 2010
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Доминик Купер
Доминик Купер
Роджер Аллам
Роджер Аллам
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Люк Эванс
Люк Эванс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неотразимая Тамара 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Прикольный фильм, посмотреть мона ))

7\10
Отзывы Написать
13 голосов
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