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Постер фильма Акулосьминог
3.3
Акулосьминог - Трейлер
Киноафиша Фильмы Акулосьминог
3.3

Акулосьминог

, 2010
Sharktopus
США / ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Акулосьминог
3.3
Акулосьминог - Трейлер
Акулосьминог  Трейлер

О фильме

Акулосьминог — новое оружие вооружённых сил США — чудовище с мордой акулы и телом осьминога, получившее имя «S-11» — прекрасный пуленепробиваемый пловец, который при этом может передвигаться и по суше. Его поведение легко контролируется при помощи электрических импульсов и специального прибора, закрепленного на «ошейнике» монстра. Но после столкновения с моторной лодкой, «S-11» в буквальном смысле уходит в свободное плавание, отправляясь к побережью курортного мексиканского городка Пуэрто Вальярта.

В ролях

Эрик Робертс
Эрик Робертс
Nathan Sands
Роджер Корман
Эктор Хименес
Эктор Хименес
Bones
Ральф Гармен
Аманда Филипсон
Роксана Ортега
Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Andy Flynn
Сара Малакул Лэйн
Сара Малакул Лэйн
Nicole Sands
Liv Boughn
Stacy Everheart
Julian Gonzalez Esparza
Santos
Blake Lindsey
Pez
Питер Нельсон
Commander Cox
Режиссер Деклан О’Брайэн
Сценарист Mike MacLean, Stephen Niver
Композитор Том Хил
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 3 августа 2011
Премьера в мире 25 сентября 2010
Дата выхода
25 сентября 2010 Россия 16+
25 сентября 2010 Казахстан
25 сентября 2010 Украина
Производство New Horizons Picture
Другие названия
Sharktopus, Ajkulopod, Kaheksahai, Ośmiorekin, Καρχαριοχτάποδο, Акулосьминог, シャークトパス, 八爪狂鯊, 变异狂鲨, Polipcápa, Tibulpo

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 15 голосов
3.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Акулосьминог - Трейлер
Акулосьминог Трейлер
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Отзывы о фильме

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