Акулосьминог — новое оружие вооружённых сил США — чудовище с мордой акулы и телом осьминога, получившее имя «S-11» — прекрасный пуленепробиваемый пловец, который при этом может передвигаться и по суше. Его поведение легко контролируется при помощи электрических импульсов и специального прибора, закрепленного на «ошейнике» монстра. Но после столкновения с моторной лодкой, «S-11» в буквальном смысле уходит в свободное плавание, отправляясь к побережью курортного мексиканского городка Пуэрто Вальярта.
|25 сентября 2010
|Россия
|16+
|25 сентября 2010
|Казахстан
|25 сентября 2010
|Украина