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Кандагар Кандагар
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Кандагар, 2010

2010 / Россия
7.5 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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В августе 1995 года российский транспортный самолет, перевозящий амуницию в Баграм, оказывается перехвачен талибами. Пять членов экипажа попадают в плен: им придется провести год в самых тяжелейших условиях, прежде чем станет понятно, что рассчитывать на помощь дипломатов нельзя и выбираться придется своими силами.

  • Съемки картины прошли в России, Турции и Марокко.
  • В международный прокат картина вышла под названием “Экипаж” (“The Crew”). Несколькими годами позже один из исполнителей главных ролей Владимир Машков сыграл в российском фильме “Экипаж” (2016).
  • Режиссером и соавтором сценария стал Андрей Кавун, ранее работавший с Владимиром Машковым на съемочной площадке фильма “Охота на пиранью”.
  • Только двое из семерых членов экипажа из реальной истории (командир судна и второй пилот) получили звание Героев России. Остальных участников событий отметили орденами Мужества.
  • Жена предпринимателя Виктора Бута, осужденного властями США на 25-летний тюремный срок, заявила, что Бут стал прототипом координатора и спонсора побега российских летчиков в фильме. Бут также считается прототипом главного персонажа фильм “Оружейный барон”, сыгранного Николасом Кейджем.

Действие фильма разворачивается в 1995 году. В Афганистане полным ходом идет гражданская война. Движение "Талибан" захватывает все новые территории. Главные герои — пятеро российских летчиков — экипаж грузового лайнера, который направлялся в Кабул с грузом патронов, но захвачен талибами. Летчики попали в плен, где провели больше года, и вырваться из которого им удалось, лишь угнав собственный самолет, поскольку помощи, как оказалось, ждать было неоткуда.

История основана реальных событиях; точнее, на воспоминаниях капитана экипажа Владимира Шарпатова. Действительно, летом 1995 года грузовой самолет ИЛ-76 летел из Албании в Афганистан с грузом патронов и автоматов, предназначенных для правительства Раббани. И он действительно был захвачен талибами, которые подняли в воздух свой истребитель МИГ-21 и приказали россиянам совершить немедленную посадку, обвинив их в контрабанде оружия.

7.5 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 февраля 2010
Премьера в мире 4 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Андрей Кавун
Андрей Кавун
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Александр Балуев
Александр Балуев
Андрей Панин
Андрей Панин
Александр Голубев
Александр Голубев
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Несмотря на неуклонное разбухание государственной идеологии, патриотическое кино в современной России все время претерпевает какие-то затруднения, зачастую довольно необычные. Самым нестандартным патриотическим опусом оказался «1612», основное несчастье коего заключалось в бредовой попытке осветить Смутное время в жанре авантюрного фэнтези. Довольно специфической стала и экранизация «Тараса Бульбы», которая должна была подбросить уголька в совместный русско-украинский…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:35
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Где наша не пропадала! Русские киногерои в самых удивительных углах мира Наше кино снято домоседами для домоседов. Что в Советском Союзе, что в современной России редко едут далеко, чтобы снять пустыни Африки и прерии Америки. Но иногда съемочные группы забираются удивительно далеко.
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31 мая 2021 15:47
«Шугалей», «Кандагар», «22 минуты»: фильмы, которые потрясают своей реалистичностью Пиратство в 21 веке или захват летчиков террористической группировкой – документальные истории в формате кино раскрывают события из новостных сводок под иным ракурсом.
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1 октября 2020 18:10
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