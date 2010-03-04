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О чем говорят мужчины О чем говорят мужчины
Киноафиша Фильмы О чем говорят мужчины

О чем говорят мужчины, 2010

2010 / Россия
8.1 Оцените
209 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четверо московских друзей лет сорока сбегают от деловых, семейных и романтических забот, садятся в машину и направляются в Одессу на день рождения знакомого и концерт группы “Би-2”. По пути герои выпьют коньяка под шашлык в придорожной закусочной, заночуют в гостинице села Бельдяжки, полюбуются видами Киева, где также отобедают украинским борщом, драниками и картопляниками под горилку, наведаются в художественную галерею, едва не погибнут в автомобильной аварии, но все-таки успеют добраться на концерт целыми и невредимыми.

Однако дорожные приключения героев станут лишь фоном для главного действия – задушевных и ироничных разговоров четверых мужчин о жизни, женщинах, детстве и кризисе среднего возраста.

Российскую комедию по мотивам театрльного спектакля “Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках” поставил Дмитрий Дьяченко, режиссер программы “Большая разница”, а также полнометражных картин “День радио” (2008), “Быстрее, чем кролики” (2013) и “Последний богатырь” (2017). Главные роли в картине исполнили артисты “Квартета И” Камиль Ларин, Леонид Барац, Ростислав Хаит и Александр Демидов, а среди актеров второго плана появились Нонна Гришаева, Жанна Фриске, Олег Меньшиков, Нина Русланова, Алексей Кортнев, Федор Добронравов и многие другие.

  • Фильм стал третьей экранизацией театральных постановок “Квартета И”, последовав за “Днем выборов” (2007) и “Днем радио” (2008).
  • Саундтрек к фильму написала рок-группа “Би-2”. Альбом “О чем говорят мужчины” был записал на московской студии “Параметрика” и стал седьмым номерным альбомом коллектива.
  • Сцена прибытия “девушек Ростислава” на теплоход снималась на Оболонской набережной в Киеве, в той ее части, которая ближе к урочищу «Наталка».
  • Ростислав Хаит и Леонид Барац рассказывали, что идея спектакля “Разговоры мужчин среднего возраста…” пришла к ним после Чемпионата Европы по футболу в 2008 году: участники “Квартета И” вместе с Максимом Виторганом ездили по городам, в которых проходили матчи, и вели беседы, из которых потом родилась пьеса для театральной постановки, а позже – сценарий для фильма.
  • К моменту съемок фильма спектакль “Разговоры мужчин среднего возраста...” посмотрело более 400 000 человек.
  • На создание каждой новой истории у “Квартета И” уходит более года.
  • Накануне съемок в фильме “Квартета И” Жанне Фриске предлагали роль самой себя в фильме “Москва.ru”, но, по словам певицы, ей не понравился надменный и слишком откровенный образ, прописанный в сценарии. Буквально на следующий день после того, как Фриске отказалась от съемок в “Москве.ru”, ей поступило предложение принять участие в проекте “О чем говорят мужчины”.
  • Леонид Барац и Ростислав Хаит действительно дружат с первого класса. Оба актера отучились на эстрадном факультете ГИТИСа и в 1993 году стали сооснователями комического театра “Квартет И”.
  • Олег Меньшиков известен своей избирательностью в вопросе своего участия в кинопроектах. По признанию Леонида Бараца, актер появился в фильме “по дружбе”: так случилось, что Барац и Меньшиков вместе играли в футбол, и Леонид пригласил Олега на спектакль “Разговоры мужчин…”. Меньшикову постановка понравилась, и он согласился на эпизодическую роль в экранизации.
  • При бюджете в 2 миллиона долларов на съемки и 1,5 миллиона на маркетинг фильм собрал в прокате больше 12 миллионов долларов.
  • Сцену, в которой Камиль идет выбрасывать мусор, на самом деле поставили не в Москве, а в одном из киевских дворов. В этом же дворике снимали эпизоды из фильма “Восток – Запад” (1999) с Олегом Меньшиковым, Сергеем Бодровым и Катрин Денев. В Киеве также сняли и другие “московские сцены” фильма “О чем говорят мужчины” – например, эпизоды в кафе перед общим сбором и история с “хорошей” и “плохой” бабулями.

О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Нет, еще о работе, о деньгах, о машинах, о футболе... но в основном, все-таки, о женщинах. А уж если у них впереди два дня, которые они, вырвавшись из офисов и семей, уехав от всех забот и обязательств, проведут в дороге — два дня, насыщенные событиями и приключениями — то можете быть уверены, что за это время они успеют обсудить немало тем... И еще. Из этих разговоров — это мы точно знаем — многие женщины узнают о себе очень много нового.

8.1 Оцените
209 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 марта 2010
Премьера в мире 4 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Нина Русланова
Нина Русланова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
norkavolt 2 апреля 2015, 12:51
а мне понравилось, да можно посмотреть и дома, необязательно идти в кино.
1 раз посмотреть, посмеятся, подумать. Действительно этим фильмом они и… Читать дальше…
wildtime 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ничего, скорее "так себе". Заметно проигрывает "Дню выборов". Местами смешно, местами грустный черный юмор, но зал был в восторге почти всегда (молодежь в основном).
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