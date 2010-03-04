О чем говорят мужчины, 2010

Четверо московских друзей лет сорока сбегают от деловых, семейных и романтических забот, садятся в машину и направляются в Одессу на день рождения знакомого и концерт группы “Би-2”. По пути герои выпьют коньяка под шашлык в придорожной закусочной, заночуют в гостинице села Бельдяжки, полюбуются видами Киева, где также отобедают украинским борщом, драниками и картопляниками под горилку, наведаются в художественную галерею, едва не погибнут в автомобильной аварии, но все-таки успеют добраться на концерт целыми и невредимыми.

Однако дорожные приключения героев станут лишь фоном для главного действия – задушевных и ироничных разговоров четверых мужчин о жизни, женщинах, детстве и кризисе среднего возраста.

Российскую комедию по мотивам театрльного спектакля “Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках” поставил Дмитрий Дьяченко, режиссер программы “Большая разница”, а также полнометражных картин “День радио” (2008), “Быстрее, чем кролики” (2013) и “Последний богатырь” (2017). Главные роли в картине исполнили артисты “Квартета И” Камиль Ларин, Леонид Барац, Ростислав Хаит и Александр Демидов, а среди актеров второго плана появились Нонна Гришаева, Жанна Фриске, Олег Меньшиков, Нина Русланова, Алексей Кортнев, Федор Добронравов и многие другие.