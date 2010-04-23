План Б, 2010

Отчаявшись встретить своего суженого, 30-летняя Зои решается на искусственное оплодотворение. По иронии судьбы, именно в тот день, когда тест на беременность показал “две полоски”, она случайно познакомилась с красавчиком Стэном, в которого влюбилась с первого взгляда. Как рассказать новому бойфренду о своем положении и не испортить едва начавшийся перспективный роман?
Отчаявшись встретить своего суженого, 30-летняя Зои прибегла к деликатной процедуре по искусственному оплодотворению. И в тот самый день, когда тест на беременность показал положительный результат, она встретила Стэна. Вот только как рассказать ему о своем «интересном положение» и при этом не разрушить только что завязавшиеся отношения?
так перестань жрать эту гадость...