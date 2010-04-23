Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушная" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
План Б План Б
Киноафиша Фильмы План Б
The Back-Up Plan

План Б, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Отчаявшись встретить своего суженого, 30-летняя Зои решается на искусственное оплодотворение. По иронии судьбы, именно в тот день, когда тест на беременность показал “две полоски”, она случайно познакомилась с красавчиком Стэном, в которого влюбилась с первого взгляда. Как рассказать новому бойфренду о своем положении и не испортить едва начавшийся перспективный роман?

  • Последняя роль в карьере Тома Босли. 
  • Дженнифер Лопес заинтересовалась сценарием, поскольку она на сама накануне прошла через период беременности. Со сценаристом фильма Кейт Анджело они познакомились на послеродовых уроках аэробики.
  • Собаку главной героини сыграли три разные собаки. 
  • До съемок этого фильма Дженнифер Лопес в течение пяти лет не играла главные роли.
  • Главная героиня читает книгу “Чего ждать, когда ждешь ребенка”. Позже Дженнифер Лопес сыграла в одноименной экранизации этой книги. 
  • Первая из трех комедий 2010 года, посвященных теме искусственного оплодотворения. Двумя другими стали “Больше, чем друг” и “Детки в порядке”. 
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2008 года - перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
  • Самый кассовый фильм кинокомпании “CBS Films”. 

Отчаявшись встретить своего суженого, 30-летняя Зои прибегла к деликатной процедуре по искусственному оплодотворению. И в тот самый день, когда тест на беременность показал положительный результат, она встретила Стэна. Вот только как рассказать ему о своем «интересном положение» и при этом не разрушить только что завязавшиеся отношения?

7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 6 мая 2010
Премьера в мире 23 апреля 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Алан Пол
В ролях
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Норин ДеВулф
Норин ДеВулф
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Алекс О`Лахлан
Алекс О`Лахлан
Донал Лог
Донал Лог
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Случайно беременна
Случайно беременна (2016)
6.142857
Детородные
Детородные (2013)
5
Чего ждать, когда ждешь ребенка
Чего ждать, когда ждешь ребенка (2012)
6.357143
Больше, чем друг
Больше, чем друг (2010)
7.4444447
Призраки бывших подружек
Призраки бывших подружек (2009)
7
Большой босс
Большой босс (2016)
5.3636365
Прекрасные уродцы
Прекрасные уродцы (2008)
5.909091
Давайте потанцуем
Давайте потанцуем (2004)
6.4166665
Любовь по-взрослому
Любовь по-взрослому (2012)
6.181818
Свадебный год
Свадебный год (2019)
5.5
Начни сначала
Начни сначала (2018)
7.4545455
Шпион
Шпион (2015)
7.4545455
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Старый Новый год» Фильмы похожие на «Старый Новый год»
Постер фильма План Б 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Шпилька 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (77, 04/05/2010 - 00:38:47):Старое говно, в новой упоковке



так перестань жрать эту гадость...
Шпилька 2 апреля 2015, 12:51
мне ролик понравился, очень хочу посмотреть фильм...
Отзывы Написать
31 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма План Б
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
интервью с актерами
Интервью с актерами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши