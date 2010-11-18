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Три дня на побег Три дня на побег
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The Next Three Days

Три дня на побег, 2010

2010 / США
8.1 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лара Бреннан ошибочно признана виновной в убийстве своего босса и приговорена к пожизненному заключению. Ее маленький сын Люк перестает узнавать ее во время посещения тюрьмы. После того, как ее апелляция была отклонена, ее адвокат отказывается предпринимать дальнейшие действия. Лара пытается покончить жизнь самоубийством, и ее муж Джон становится одержим желанием вырвать ее из тюрьмы. Для этого герою придется подготовить дерзкий побег прямо под носом у полиции и собственной семьи. Хватил ли ему решимости отринуть закон ради любви? 

  • Техника «отбойного ключа», используемая персонажем Рассела Кроу, действительно работает так, как изображено в фильме, но лишь на старых и более дешевых (без противоударных механизмов) цилиндровых замках. Однако техника теннисного мяча с замком автомобиля была развенчана как миф в телешоу «Разрушители легенд».
  • Рассел Кроу был первым выбором Пола Хаггиса на главную роль. В то время Кроу работал над съемками «Робина Гуда» и устал от длительной работы над фильмом, поэтому не очень хотел переходить в другой проект. Сценарий убедил его в обратном.
  • Марк Ишам, постоянный композитор Хаггиса, отказался от участия из-за решения Хаггиса покинуть Церковь Саентологии, членом которой является Ишем.
  • Чтобы лучше понять свою героиню, Элизабет Бэнкс общалась с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Также актриса попросила закрыть ее в камере, но выдержала за решеткой всего пять минут. 
  • “Три дня на побег” - ремейк французской картины “Все для нее” (2008), главный роли в которой исполнили Венсан Линдон и Диана Крюгер. 
  • Продолжительность съемок составила 52 дня.   
  • Сцены с участием Дэниела Стерна (Мейер Фиск) и Лиама Нисона (Деймон) заняли один день.

Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но, когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается – разработать изощренный план побега. Джон готов рискнуть всем ради нее… Но что если она действительно виновна?

8.1 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 ноября 2010
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 18 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Пол Хаггис
Пол Хаггис
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Джонатан Такер
Джонатан Такер
Все актеры и съемочная группа
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Три дня на побег

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 25 августа 2020, 21:57
фильм классный!
сюжет и игра актёров захватывает, интересно смотреть!
была надежда, что фильм будет на 10ку, а так 8 баллов из 10ти!
с… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Дома посмотрел...понравилось...Кроу все-таки неплохой актер...есть много актеров хуже него в разы...если по фильму вы начинаете болеть за ГГ, то… Читать дальше…
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64 голоса
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