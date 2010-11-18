Три дня на побег, 2010

Лара Бреннан ошибочно признана виновной в убийстве своего босса и приговорена к пожизненному заключению. Ее маленький сын Люк перестает узнавать ее во время посещения тюрьмы. После того, как ее апелляция была отклонена, ее адвокат отказывается предпринимать дальнейшие действия. Лара пытается покончить жизнь самоубийством, и ее муж Джон становится одержим желанием вырвать ее из тюрьмы. Для этого герою придется подготовить дерзкий побег прямо под носом у полиции и собственной семьи. Хватил ли ему решимости отринуть закон ради любви?