Охотник за головами, 2010

Майло Бойд, неудачливый охотник за головами, получает работу своей мечты, когда ему поручают разыскать свою бежавшую из-под залога бывшую жену, репортера Николь Херли. Он надеется получить легкие деньги, но все оказывается не так просто: когда Майло задерживает Николь на гоночной трассе в Нью-Джерси, бросает ее в багажник своей машины и уезжает обратно в сторону Манхэттена, ей удается сбежать, а позже герой понимает, что их преследуют два бандита, посланные букмекером Ирэн из-за его непогашенных игровых долгов, а также коррумпированный полицейский Эрл Малер, связанный с историей, которую расследует Николь. Герои постоянно ссорятся друг с другом, пока не оказываются в бегах, спасаясь от бандитов. Они думали, что брак был для них тяжелым испытанием, но остаться в живых будет намного сложнее.