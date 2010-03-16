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Охотник за головами Охотник за головами
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The Bounty Hunter

Охотник за головами, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Майло Бойд, неудачливый охотник за головами, получает работу своей мечты, когда ему поручают разыскать свою бежавшую из-под залога бывшую жену, репортера Николь Херли. Он надеется получить легкие деньги, но все оказывается не так просто: когда Майло задерживает Николь на гоночной трассе в Нью-Джерси, бросает ее в багажник своей машины и уезжает обратно в сторону Манхэттена, ей удается сбежать, а позже герой понимает, что их преследуют два бандита, посланные букмекером Ирэн из-за его непогашенных игровых долгов, а также коррумпированный полицейский Эрл Малер, связанный с историей, которую расследует Николь. Герои постоянно ссорятся друг с другом, пока не оказываются в бегах, спасаясь от бандитов. Они думали, что брак был для них тяжелым испытанием, но остаться в живых будет намного сложнее.

  • Бывший полицейский и новостной репортер Fox TV Майк Шихан появляется в этом фильме в роли дежурного сержанта. Шихан был арестован в марте 2009 года за то, что сбил конного полицейского своей машиной. Это то же самое обвинение, которое было предъявлено в фильме Николь Херли, персонажу Дженнифер Энистон.
  • Продюсер Нил Мориц и режиссер Энди Теннант – соседи. Однажды они болтали друг с другом через забор, и Мориц узнал, что Теннант в данный момент не работает ни над каким проектом. Именно тогда он предложил ему снять этот фильм. 

Главный герой — Майло, бывший полицейский, а теперь охотник за головам, занимающийся розыском беглых преступников. Он получает задание найти и отправить в тюрьму журналистку Николь, сбежавшую из-под залога. Ирония ситуации в том, что Николь — бывшая жена Майло. Журналистке помогает ее друг и коллега Стюарт, который ошибочно считает себя ее бойфрендом, и также пускается по следу улизнувшей дамочки.

7.4 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 марта 2010
Премьера в мире 16 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Натали Моралес
Натали Моралес
Кристин Барански
Кристин Барански
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Охотник за головами 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:39
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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77 голосов
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