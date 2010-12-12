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Неадекватные люди Неадекватные люди
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Неадекватные люди, 2010

2010 / Россия
8.1 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

История непростых отношений тридцатилетнего Виталия, переживающего травмы прошлого и кризис среднего возраста, и его соседки – взбалмошной старшеклассницы Кристины, страдающей от кризиса возраста подросткового. В мире не вполне адекватных людей, якобы знающих, как “лучше”, Виталий и Кристина постепенно сближаются, и взаимное принятие постепенно перерастает в нечто большее.

  • Для Романа Каримова “Неадекватные люди” стали дебютом в полнометражном кино. Каримов выступил не только как режиссер, но и как сценарист, монтажер и автор ряда композиций для саундтрека.
  • Роль Кристины – кинодебют Ингрид Олеринской. По словам самой актрисы, она получила предложение принять участие в кастинге, когда просто гуляла по центру Москвы. В итоге Ингрид, у которой на тот момент не было актерского образования, прошла все четыре раунда проб и получила работу.
  • Бюджет фильма составил 100 000 долларов.
  • По словам Романа Каримова, он написал сценарий к фильму “на спор” всего за месяц, а деньги на съемки предоставили случайные попутчики, с которыми начинающий продюсер Михаил Кукушкин познакомился в поезде.
  • Фильм был отмечен пятью наградами фестиваля “Окно в Европу” 2010, включая гран-при за лучший игровой фильм.

Биться головой о стенку гораздо веселее, когда знаешь, что за ней скрывается родственная душа.

Кризис среднего возраста против кризиса подросткового — «доктор, поговорим об этом»? Рефлексирующий тридцатилетний менеджер и безбашенная двоечница. Депрессия в квадрате или неожиданное спасение? Гремучая смесь или путь к гармонии? Они такие разные, и в то же время одинаковые. Она долбила ночью по выключателю, а он спал в соседней квартире. «Ну что за дура?», — подумал он и надвинул на уши подушку.

8.1 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 12 декабря 2010
Премьера в мире 12 декабря 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Илья Любимов
Илья Любимов
Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская
Назар Ас-Самаррай
Артем Душкин
Полина Иосилевич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неадекватные люди 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
RyUmka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/01/2011 - 00:24:28):Когда такие шутки используют люди, то надо хоть подтекст вставлять на худой конец... ну например хотя бы… Читать дальше…
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Про данный фильм ничего не слышала. Повела меня в кино моя подруга, только после покупки билетов, узнала, что фильм русский и сам сюжет. Были… Читать дальше…
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саундтрек фильма Неадекватные люди
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