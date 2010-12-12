Неадекватные люди, 2010

История непростых отношений тридцатилетнего Виталия, переживающего травмы прошлого и кризис среднего возраста, и его соседки – взбалмошной старшеклассницы Кристины, страдающей от кризиса возраста подросткового. В мире не вполне адекватных людей, якобы знающих, как “лучше”, Виталий и Кристина постепенно сближаются, и взаимное принятие постепенно перерастает в нечто большее.
Биться головой о стенку гораздо веселее, когда знаешь, что за ней скрывается родственная душа.
Кризис среднего возраста против кризиса подросткового — «доктор, поговорим об этом»? Рефлексирующий тридцатилетний менеджер и безбашенная двоечница. Депрессия в квадрате или неожиданное спасение? Гремучая смесь или путь к гармонии? Они такие разные, и в то же время одинаковые. Она долбила ночью по выключателю, а он спал в соседней квартире. «Ну что за дура?», — подумал он и надвинул на уши подушку.