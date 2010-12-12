Неадекватные люди, 2010

«Если бы Кристина сидела дома и варила борщи, у нее было бы все хорошо»: Интервью с Романом Каримовым

Спустя 10 лет на большие экраны вышел долгожданный сиквел «Неадекватные люди 2», продолжающий историю Кристины и Виталия. Знакомые герои сталкиваются с трудностями совместной жизни и одновременно с этим пытаются найти себя. В честь недавней премьеры корреспондент Киноафиши пообщался о фильме с режиссером Романом Каримовым.