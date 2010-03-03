Алиса в стране чудес, 2010

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Почему взрослые не верят в сказки и чудеса? Потому что они слишком обеспокоены своими проблемами: как купить квартиру, какую марку машины выбрать и что приготовить на ужин. В череде ежедневных тягот взрослые перестают замечать то, что происходит вокруг них. А дети, наоборот, живут беззаботной жизнью и видят во всем чудеса и загадки, которые нужно непременно разгадать. Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Так было и с Алисой Кингсли, девочкой, которая не просто поверила в…