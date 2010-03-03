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Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес
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Alice in Wonderland

Алиса в стране чудес, 2010

2010 / США
7.5 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Алиса, неприхотливая и самостоятельная девятнадцатилетняя девушка, обручена со скучным болваном из знатного дворянского рода. На своей помолвке она убегает от толпы, чтобы подумать, стоит ли продолжать свадьбу, и случайно падает в нору в саду, последовав за необычным кроликом. Героиня попадает в странное и фантастическое место под названием «Подземье», мир, напоминающий кошмары, которые ей снились в детстве, наполненный говорящими животными, злодейскими королевами и рыцарями, которых держит в страхе страшное чудовище. Вскоре Алиса понимает, что попала сюда по определенной причине: ей суждено победить ужасающего Бармаглота и вернуть законную королеву Подземья на трон, занятый самозванкой. 

  • До того, как Тим Бертон был вовлечен в проект, Энн Хэтэуэй была предложена главная роль Алисы, но актриса отказалась от нее, слишком похожей на другие роли, которые она играла. Однако Хэтэуэй очень хотелось поработать с Бертоном, поэтому она согласилась на роль Белой королевы. Все свои сцены актриса сняла за две недели.
  • Джонни Депп, который говорит, что ему нравятся «препятствия» во время съемок, после этой картины признался, что он нашел процесс съемок перед зеленым экраном «утомительным» и каждый раз чувствовал себя «сбитым с толку к концу дня».

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка убегает и идёт за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот только он одет в камзол и всё время смотрит на карманные часы...

7.5 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 июня 2010
Премьера в мире 3 марта 2010
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Джонни Депп
Джонни Депп
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Все актеры и съемочная группа
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Оскар Лучшая работа художника-постановщика
Оскар Лучший дизайн костюмов
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший дизайн костюмов
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Алиса в стране чудес
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