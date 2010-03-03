Алиса в стране чудес, 2010

Алиса, неприхотливая и самостоятельная девятнадцатилетняя девушка, обручена со скучным болваном из знатного дворянского рода. На своей помолвке она убегает от толпы, чтобы подумать, стоит ли продолжать свадьбу, и случайно падает в нору в саду, последовав за необычным кроликом. Героиня попадает в странное и фантастическое место под названием «Подземье», мир, напоминающий кошмары, которые ей снились в детстве, наполненный говорящими животными, злодейскими королевами и рыцарями, которых держит в страхе страшное чудовище. Вскоре Алиса понимает, что попала сюда по определенной причине: ей суждено победить ужасающего Бармаглота и вернуть законную королеву Подземья на трон, занятый самозванкой.
Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка убегает и идёт за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот только он одет в камзол и всё время смотрит на карманные часы...