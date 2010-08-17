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Во власти тигра Во власти тигра
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Burning Bright

Во власти тигра, 2010

2010 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная Келли Тейлор готова поступить в колледж и для этого отвозит своего брата-аутиста Тома в специализированное учреждение, где о нем смогут позаботиться. Однако банк сообщает ей, что на ее счете недостаточно средств для оплаты чека. Ее отчим, Джонни Гавено, снял все деньги с ее счета накануне ночью. Когда взбешенная Келли возвращается домой, Джонни рассказывает ей, что на эти деньги он купил тигра для своего проекта «шоу сафари». Кроме того, он укрепил дом, чтобы защитить его от ураганов, поэтому все окна и входные двери забиты деревом. Этой же ночью, когда Келли просыпается, она обнаруживает, что голодный тигр находится внутри запертого снаружи дома, а она и Том находятся в ловушке наедине с прожорливым животным… 

  • Режиссер фильма Карлос Брукс в шутку заявил, что фильм рассказывает о невероятно горячей цыпочке, которая оказалась в доме с тигром во время урагана. Посмеявшись, Брукс разъяснил, что в фильме изучаются скрытые фрейдистские последствия экзистенциальной дилеммы в терминах различных мифов о животных.
  • На съемочной площадке фильма присутствовали настоящие тигры, которых дрессировщики заставляли носиться по дому. Позже с помощью композитинга кадры с тиграми были совмещены с кадрами с актерами, создавая эффект одновременности. 
  • Оригинальное название фильма Burning Bright позаимствовано из строк стихотворения британского поэта Уильяма Блейка «Тигр», опубликованного в 1794 году и начинающегося со строк: Tiger, tiger burning bright... Читку этого произведения в исполнении Брианы Эвиган можно найти в дополнении к DVD-изданию картины.
  • Бриана Эвиган, исполнившая роль Келли Тейлор, во время съемок сцены в прачечной страдала от ушной инфекции.
  • Тигров, принимавших участие в съемках, звали Кэти, Шика и Кисмет.
  • В комментарии к DVD-изданию фильма режиссер Карлос Брукс рассказал, что единственное, для чего была использована компьютерная графика в кадрах с тигром, так это для слюны, капающей изо рта животного.
  • Большая часть сцен была снята во Флориде, где расположен филиал студии Universal Studios. Съемки прошли в двухэтажном доме, построенном на закрытой съемочной площадке. Пару эпизодов отсняли в Ланкастере, Калифорния.
  • «Во власти тигра» – всего лишь вторая режиссерская работа Карлоса Брукса после психологической драмы «Услуга за услугу».
  • Изначально предполагалось, что режиссерское кресло займет Джеймс Марш. Предположительно, Марш выбыл из проекта ради съемок своего мини-сериала в Лондоне.

Главная героиня просыпается в доме, попавшем в эпицентр урагана. Можно представить ее состояние, тем более она обеспокоена судьбой своего младшего брата, больного аутизмом, которого никак не может найти. Но не природной стихии нужно ей бояться, а тигра-людоеда, спасающегося в ее доме все от того же урагана.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 17 августа 2010
Премьера онлайн 17 августа 2010
Премьера в мире 17 августа 2010
Возраст 16+
Режиссер
Карлос Брукс
В ролях
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Бриана Эвиган
Бриана Эвиган
Чарли Тахэн
Чарли Тахэн
Пегги Шеффилд
Мэри Рэйчел Дадли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Во власти тигра 2 постера
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