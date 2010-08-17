Во власти тигра, 2010

Юная Келли Тейлор готова поступить в колледж и для этого отвозит своего брата-аутиста Тома в специализированное учреждение, где о нем смогут позаботиться. Однако банк сообщает ей, что на ее счете недостаточно средств для оплаты чека. Ее отчим, Джонни Гавено, снял все деньги с ее счета накануне ночью. Когда взбешенная Келли возвращается домой, Джонни рассказывает ей, что на эти деньги он купил тигра для своего проекта «шоу сафари». Кроме того, он укрепил дом, чтобы защитить его от ураганов, поэтому все окна и входные двери забиты деревом. Этой же ночью, когда Келли просыпается, она обнаруживает, что голодный тигр находится внутри запертого снаружи дома, а она и Том находятся в ловушке наедине с прожорливым животным…