Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вместе веселее" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безумцы Безумцы
Киноафиша Фильмы Безумцы
The Crazies

Безумцы, 2010

2010 / США
6.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Жители американского городка Огден-Марш всегда отличались законопослушным и мирным нравом. Но однажды тихой и размеренной жизни горожан пришел конец - местный бродяга едва не расстрелял школьников, игравших в бейсбол на стадионе, а фермер поджег собственный дом, в котором прежде запер членов семьи. Безумие, неожиданно овладевшее жителями Огден-Марша, кажется подозрительным окружному шерифу и его жене-врачу. Вскоре неподалеку от города находят обломки военного самолета. Несколько дней назад он потерпел крушение в русле реки. Выясняется, что на борту находились образцы смертоносного вируса, который превращает людей в безжалостных убийц…

  • “Безумцы” Брека Эйснера - ремейк одноименного фильма ужасов, вышедшего на экраны в 1973 году. 
  • Американская актриса Элизабет Бэнкс отказалась от участия в съемках. Персонаж, которого предлагали сыграть актрисе, показался ей слишком похожим на одну из ее предыдущих ролей - в фильме “Слизняк” (2006).
  • Тимоти Олифант (шериф Дэвид Даттон) и Джо Андерсон (помощник шерифа) ранее снимались вместе в фильме “Все или ничего” (2009). 
  • Чтобы перевоплотиться в зараженных вирусом жителей города, актерам нужно было провести в гримерном кресле не менее трех часов.
  • Старая полицейская машина, за которой возвращаются герои в середине фильма, это Ford LTD 1973 года выпуска. В этом же году был выпущен оригинальный фильм.

В окрестностях небольшого городка падает самолёт, на борту которого чрезвычайно опасный вирус. Зараза попадает в водную систему города, люди один за другим «заболевают» и начинают яростно набрасываться на всех подряд. Военные оперативно запирают город на карантин, периодически отстреливая заразных.

6.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 25 марта 2010
Премьера в мире 26 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Брек Эйснер
Брек Эйснер
В ролях
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Престон Бэйли
Престон Бэйли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
День мертвецов: Злая кровь
День мертвецов: Злая кровь (2017)
3.8
Лихорадка
Лихорадка (2002)
7.1666665
Пятница 13-е (2017)
0
Безопасность вещей
Безопасность вещей (2001)
5
Беги, прячься, бей
Беги, прячься, бей (2020)
7.1
Биг - Сюр
Биг - Сюр (2013)
5.818182
Полураспад Тимофея Березина
Полураспад Тимофея Березина (2006)
6.5
Скворец
Скворец (2021)
5.818182
Национальные чемпионы
Национальные чемпионы (2021)
4.785714
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь (2019)
5.2
Хижина
Хижина (2017)
6.785714
Абатуар. Лабиринт страха
Абатуар. Лабиринт страха (2016)
4.882353
Фильм находится в подборках
Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия
Фильмы про заражение Фильмы про заражение
Фильмы без хэппи-энда Фильмы без хэппи-энда
Фильмы про вирусы Фильмы про вирусы
Постер фильма Безумцы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Весь трогательно-прикосновенный запас человековолчатины, зомбятины, живой мертвечины и прочей киносгущенки и кинотушенки осваивается новыми поколениями американских кинематографистов по второму кругу. Вот и Брек Айснер, сын экс-президента Disney и постановщик пыльно-героической «Сахары», решил пошалить на темной стороне силы, реанимировав «Безумцев», которым Джордж Ромеро выдал путевку в жизнь (точнее, конечно, в смерть) аж в 1973 году. Собственно, предметных отличий…
Читать
Пока нет отзывов Написать
33 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Безумцы
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
репортаж о съемках
Репортаж о съемках
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Кто там?
Кто там?
2022, Россия, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
Поехали!
Поехали!
2022, Франция, комедия
Related video
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Приложение киноафиши