Безумцы, 2010

Жители американского городка Огден-Марш всегда отличались законопослушным и мирным нравом. Но однажды тихой и размеренной жизни горожан пришел конец - местный бродяга едва не расстрелял школьников, игравших в бейсбол на стадионе, а фермер поджег собственный дом, в котором прежде запер членов семьи. Безумие, неожиданно овладевшее жителями Огден-Марша, кажется подозрительным окружному шерифу и его жене-врачу. Вскоре неподалеку от города находят обломки военного самолета. Несколько дней назад он потерпел крушение в русле реки. Выясняется, что на борту находились образцы смертоносного вируса, который превращает людей в безжалостных убийц…